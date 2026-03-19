Čelnici Europske unije nisu uspjeli uvjeriti mađarskog premijera Viktora Orbána da odustane od protivljenja zajmu od 90 milijardi eura za Ukrajinu, potvrdili su diplomati portalu Politico.
Rasprava, koja je trajala oko 90 minuta, na summitu Europskog vijeća nije donijela nikakav konkretan napredak niti jasan put prema dogovoru. Orbán, uz podršku slovačkog premijera Roberta Fica, povukao se iz ranijeg dogovora iz prosinca o isplati sredstava, nakon što su ruski napadi oštetili naftovod Družba, ključan za opskrbu njihovih zemalja ruskom naftom preko Ukrajine. Obojica optužuju Kijev za sporu obnovu infrastrukture.
Predsjednik Europskog vijeća António Costa oštro je kritizirao Orbánovo ponašanje, nazvavši ga neprihvatljivim i kršenjem načela lojalne suradnje unutar EU-a, istaknuvši da takav potez prelazi "crvenu liniju" kakva dosad nije bila pređena. Diplomati navode da je razina frustracije među državama članicama bez presedana, no dio lidera izbjegava dodatno zaoštravanje situacije zbog unutarnjopolitičkih okolnosti u Mađarskoj uoči izbora u travnju.
Opasni duo Orban i Fico
Orbán je odbacio kritike, tvrdeći da je njegov veto u potpunosti zakonit, dok Fico ističe da njegova zemlja trpi posljedice gubitka povoljne ruske energije.
Unatoč blokadi, preostalih 25 država članica izdalo je zajedničku izjavu u kojoj podržavaju zajam i pozivaju na njegovu prvu isplatu već početkom travnja. Međutim, diplomatski izvori umanjuju očekivanja da bi uskoro moglo doći do kompromisa.
EU je pokušala pridobiti Mađarsku kombinacijom pritiska i ustupaka, uključujući misiju Europske komisije za inspekciju naftovoda Družba, no taj pokušaj nije dao rezultate. Misija je dodatno zakomplicirana jer mađarski i slovački predstavnici nisu bili uključeni, što je izazvalo dodatne prigovore.
Ni politički pritisak drugih europskih lidera, uključujući njemačkog kancelara, nije uspio promijeniti Orbánov stav, pa EU za sada ostaje bez dogovora o ključnom financijskom paketu za Ukrajinu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
