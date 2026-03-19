Rasprava, koja je trajala oko 90 minuta, na summitu Europskog vijeća nije donijela nikakav konkretan napredak niti jasan put prema dogovoru. Orbán, uz podršku slovačkog premijera Roberta Fica, povukao se iz ranijeg dogovora iz prosinca o isplati sredstava, nakon što su ruski napadi oštetili naftovod Družba, ključan za opskrbu njihovih zemalja ruskom naftom preko Ukrajine. Obojica optužuju Kijev za sporu obnovu infrastrukture.