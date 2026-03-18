MAKSIM KAMENJECKI
Profesor iz Kijeva: U Ukrajini nema simpatija prema Iranu, ali nema razumijevanja ni za ponašanje SAD-a
Profesor s Instituta za međunarodne odnose Maksim Kamenjecki javio se uživo iz Kijeva u N1 Studio uživo, gdje je s našim Hrvojem Krešićem razgovarao o aktualnim temama.
"Ovih je dana naše Ministarstvo obrane zabilježilo više ruskih jurišnih djelovanja na bojišnici. Jučer ih je bilo više od 200, a nastavljaju se i udari dronovima i raketama po skoro cijelom teritoriju Ukrajine, uključujući Kijev", rekao je.
Dodao je da su Rusi u posljednja dva dana, i to tijekom dana, pokušali napasti Kijev Lancet dronovima koji se inače koriste samo za bojišnicu.
Rusi i dalje, dodao je, pokušavaju gađati objekte energetske infrastrukture. "Njima su cilj sustavi za distribuciju električne energije kod Kijeva. Što se tiče općih uvjeta života ovdje, oni su bolji, zbog vremena koje je sad toplije", istaknuo je i opisao kako u njegovoj zgradi više nema redukcije struje, još uvijek nema tople vode, no situacija s grijanjem je bolja.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i dalje provodi diplomatske akcije, trenutno je u Londonu, prije nekoliko dana posjetio ga je holivudski glumac Sean Penn. "Jučer je predsjednik rekao da je više od 200 stručnjaka otišlo u zaljevske zemlje kako bi pomogle formirati sustav obrane od dronova, što je inače nemoguće. Pazite, jedna specifična taktika koja se razvila za vrijeme ovog rata pokazala da je nemoguće uništiti 100 posto dronova. Moguće je uništiti sve krstarećih raketa, ali što se tiče dronova, maksimalni postotak uništenja dronova je od 80 do 85 posto", rekao je Kamenjecki.
Otkrio je i kako se u Kijevu gleda na izraelsko-američki napad i iranski odgovor.
"Ovaj je napad vjerojatno za cilj imao poticanje daljnjeg razvoja prosvjeda i rušenje vladajućeg režima u Iranu. Otprilike je slično razmišljanje bilo i kod Putina, samo što je on odmah poslao i vojsku na teren. Ta se odluka pokazala krivom, imali su krivu procjenu unutarnjeg stanja u Ukrajini. Vidi se da i u Iranu nema baš izgleda za rušenja režima iznutra. Izgleda da nema te snage koja bi sada preuzela vodstvo nad tom državom sada", dodao je.
U Ukrajini, dodao je, nema simpatija prema Iranu, pogotovo nakon njihovih prijetnji, a i zbog isporuke dronova i tehnologija Rusiji. "Ali, i ponašanje naših partnera poput SAD-a, ovakve riječi koje zna izgovoriti američka administracija i pogotovo njihov predsjednik ne nailaze na razumijevanje u Ukrajini. U Ukrajini sad tu situacijom sagledavamo s dosta opreza i pažnje", naglasio je.
Europske države poručili su da ne žele sudjelovati u akciji na Bliskom istoku. Na iranski režim, dodao je, nitko u Europi ne gleda sa simpatijama, osim Rusije.
Naglasio je da su u prvom tjednu rata Amerikanci iskoristili toliko raketa Patriot koliko je Ukrajina iskoristila u godinu dana, dodajući da ih najviše brine manjak raketa.
Ne smatra da će Rusija pomagati Iranu u naoružanju jer, kaže, ima dovoljno problema.
Istaknuo je da je jedan od najpoznatijih ruskih blogera sinoć na Telegramu napisao da je ruski predsjednik Vladimir Putin ratni zločinac i da ga treba voditi pred sud jer uništava Rusiju. "Rusi preko aplikacije Telegram skupe oko 70 posto pomoći jedinicama koje se nalaze na prvoj crti bojišnice. Ako se njima isključi ta aplikacija, propast će taj sustav. Do 1. travnja planira im se potpuno isključiti Telegram. Neki blogeri čak pozivaju na izlazak na ulice, to može biti opasno. Rusija nije u stanju nikome pomoći, može izražavati tek riječi podrške", zaključio je.
