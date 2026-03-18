Profesor iz Kijeva: U Ukrajini nema simpatija prema Iranu, ali nema razumijevanja ni za ponašanje SAD-a

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i dalje provodi diplomatske akcije, trenutno je u Londonu, prije nekoliko dana posjetio ga je holivudski glumac Sean Penn. "Jučer je predsjednik rekao da je više od 200 stručnjaka otišlo u zaljevske zemlje kako bi pomogle formirati sustav obrane od dronova, što je inače nemoguće. Pazite, jedna specifična taktika koja se razvila za vrijeme ovog rata pokazala da je nemoguće uništiti 100 posto dronova. Moguće je uništiti sve krstarećih raketa, ali što se tiče dronova, maksimalni postotak uništenja dronova je od 80 do 85 posto", rekao je Kamenjecki.