FOTO / Thompson sa suprugom došao na prisegu kćeri ročnice

U Požegi se danas održava svečana prisega novog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju u vojarni "123. brigade HV".
Oglas
Među njima je i Diva Marija Perković, kći pjevača Marka Perkovića Thompsona koji je sa suprugom prisustvovao prisegi.
Prisezi ročnika i ročnica u ŠPožegi je prisustovao i ministar obrane Ivan Anušić.
"U prisezi koja je danas pročitana jasno je navedeno da je vaša zadaća braniti suverenitet Hrvatske. Hvala vašim roditeljima koji su u vas usadili osjećaj domoljublja i odgovornosti. Učinili ste ponosnima mene, svoje obitelji i naš narod", poručio je Anušić ročnicima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas