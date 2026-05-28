"najbolji i optimalan izbor"
Ukrajina kupuje nove Gripene, europska zemlja će im donirati i starije borbene zrakoplove
Ukrajina će kupiti 20 novih borbenih zrakoplova Gripen, a Švedska će iduće godine donirati 16 zrakoplova starijeg tipa, rekli su u četvrtak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i švedski premijer Ulf Kristersson na zajedničkoj konferenciji za novinare.
Dvojica čelnika prošle su godine potpisala pismo namjere koje otvara put Švedskoj za prodaju do 150 borbenih zrakoplova Saab Gripen, model E, Ukrajini, no isporuke tog novijeg modela očekuju se za nekoliko godina.
Zrakoplovi su prioritet za ukrajinsko ratno zrakoplovstvo, a ukrajinski ministar obrane rekao je u svibnju da bi se ugovor za Gripen E mogao potpisati "u roku od nekoliko mjeseci", nakon što je Europska unija odobrila zajam Ukrajini od 90 milijardi eura.
"Gripen je najbolji i optimalan izbor za Ukrajinu. Stoga danas poduzimamo sljedeći veliki korak na ovom zajedničkom putovanju", rekao je Kristersson na konferenciji za novinare uz Zelenskog u zrakoplovnoj bazi u Uppsali, gdje su bila izložena dva zrakoplova Gripen.
"Potrebni su nam ovi zrakoplovi i ovo je uistinu nova stranica za Ukrajinu", rekao je Zelenski te dodao kako planiraju kupiti svih 150 zrakoplova predviđenih prvotnim pismom namjere. "Ako Bog da, imat ćemo dovoljno novca za to", rekao je.
Ustupanje starijih modela C/D u međuvremenu omogućuje privremeno rješenje za ukrajinsku protuzračnu obranu.
Zelenskij je rekao da je Ukrajina za zrakoplove namijenila 2,5 milijardi eura iz paketa zajma EU-a teškog 90 milijardi eura. Očekuje se da će novi model zrakoplova stići u Ukrajinu od 2030. godine.
Švedska je jedan od najvećih ukrajinskih donatora i dosad je poslala vojnu i civilnu pomoć u vrijednosti od 128 milijardi švedskih kruna (13,75 milijardi američkih dolara). Također je izdvojila 80 milijardi kruna pomoći za ovu i iduću godinu.
