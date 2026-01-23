Sve oči na UAE-u: Zelenski najavio raspravu o teritoriju

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij je u petak rekao da će se ključno pitanje teritorija u ratu s Rusijom raspraviti na trilateralnim pregovorima u Abu Dhabiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Čeka Trumpa, mjesto i datum sporazuma
Odgovarajući na pitanje novinara na komunikacijskoj platformi WhatsApp, dodao je da trenutno čeka američkog predsjednika Donalda Trumpa kao i specifičan datum i mjesto potpisivanja finaliziranog sporazuma o američkim sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu.
"Pitanje Donbasa je ključno", kazao je ukrajinski predsjednik, što se odnosi na ukrajinsku regiju koja uključuje Donjecku i Luhansku oblast.
Rusija je objavila da će održati sigurnosne pregovore sa SAD-om i Ukrajinom u Abu Dhabiju u petak, upozorivši nakon kasnonoćnog sastanka predsjednika Vladimira Putina s američkim izaslanicima da trajni mir neće biti moguć ako se ne riješe teritorijalna pitanja.
Sastanak Putina s Amerikancima trajao duboko u noć
Savjetnik Kremlja za vanjsku politiku Jurij Ušakov novinarima je rekao da je sastanak, koji je započeo nešto prije ponoći u četvrtak i trajao gotovo četiri sata, bio koristan i iznimno iskren.
Kazao je da će ruski admiral Igor Kostjukov voditi rusku delegaciju na sastanku u Abu Dhabiju te da će izaslanik za gospodarsku suradnju Kiril Dmitrijev održati odvojeni sastanak o ekonomskim pitanjima sa Steveom Witkoffom, izaslanikom predsjednika Donalda Trumpa.
Na sastanku kasno u četvrtak ipak nije postignut velik iskorak.
"Najvažnije je što je tijekom ovog sastanka između našeg predsjednika i Amerikanaca ponovno utvrđeno da bez rješavanja teritorijalnog pitanja prema formuli dogovorenoj u Anchorageu nema nade u ostvarivanje dugoročnog sporazuma", rekao je Ušakov, referirajući se na prošlogodišnji samit Trumpa i Putina na Aljasci.
Putin je naglasio da Rusiju "iskreno zanima" diplomatsko rješenje, rekao je Ušakov.
S ruske strane na sastanku su sudjelovali Putin, Ušakov i Dmitrijev. Na američkoj strani bili su Witkoff, Jared Kushner te Josh Gruenbaum, kojeg je predsjednik Donald Trump nedavno imenovao višim savjetnikom Odbora za mir.
