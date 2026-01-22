Zašto je Sandro Silajdžić deportiran iz SAD-a?

"To je počelo u svibnju, imao sam privremene dokumente dok sam čekao sud. Imao sam zakazan u rujnu ove godine sud, da se borim za dokumente i dobijem ih nazad. U svibnju 2025. su me uhitili, držali su me u zatvoru preko 24 sata na aerodromu. Na kraju su me odlučili deportirati i premjestiti u jedan zatvor. Od tada sam se počeo boriti za svoj život, da ostanem u SAD-u. Osam i pol mjeseci sam se borio s odvjetnikom, ali sam izgubio na sudu. Nisu htjeli čuti moju priču da sam imao zelenu kartu, da 30 godina živim u SAD-u."