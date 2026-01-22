Zašto je Sandro Silajdžić deportiran iz SAD-a?

U N1 studiju uživo Nataša Božić razgovarala je Sandrom Silajdžićem, mladićem koji je nakon 30 godina života u SAD-u deportiran u Hrvatsku te s novinarkom Milenom Zajović koja je priču o Sandru objavila u Večernjem listu.
Sandro Silajdžić u Ameriku je došao kao dijete, kao izbjeglica iz ratom pogođene Bosne, a u Hrvatskoj se sada našao bez ičega osim putovnice. U Zagrebu nikad nije živio, ne poznaje nikoga i sada pokušava pronaći smještaj, posao i riješiti osnovne dokumente.
"To je počelo u svibnju, imao sam privremene dokumente dok sam čekao sud. Imao sam zakazan u rujnu ove godine sud, da se borim za dokumente i dobijem ih nazad. U svibnju 2025. su me uhitili, držali su me u zatvoru preko 24 sata na aerodromu. Na kraju su me odlučili deportirati i premjestiti u jedan zatvor. Od tada sam se počeo boriti za svoj život, da ostanem u SAD-u. Osam i pol mjeseci sam se borio s odvjetnikom, ali sam izgubio na sudu. Nisu htjeli čuti moju priču da sam imao zelenu kartu, da 30 godina živim u SAD-u."
"Došao sam u Sjedinjene Države u prosincu 1995. kao izbjeglica u Dayton, Ohio. Dobio sam dokumente da tamo živim kroz program jedne crkve tijekom rata u Bosni. Imao sam pet godina, rođen sam u Derventi. Imam i hrvatske dokumente jer su mi majka i djed rođeni u Slavonskom Brodu. Kao izbjeglica sam za vrijeme rata živio i u Makarskoj. Tamo nas je uhvatila hrvatska vojska i bili smo u logoru par mjeseci."
"Ja sam prvo dobio zelenu kartu. U SAD-u je procedura takva da se prvo mora čekati pet godina za državljanstvo. Mi smo u 11. rujna 2001. otišli u New York da započnemo taj proces. Nakon što se dogodio teroristički napad, došli su naoružani vojnici i sve izbacili van. Od tog dana je sve bilo problematično."
Novinarka Milena Zajović kazala je kako je na Sandra naišla sasvim slučajno, pročitavši njegovu objavu u jednoj Facebook grupi. Kaže da ga je, nakon što je pročitala da ga je ICE deportirao, kontaktirala ne bi li joj ispričao svoju priču.
Silajdžić je dodao kako se u SAD-u može biti i bez državljanstva.
"Ako imaš zelenu kartu, nema problema. Ja sam se tamo školovao, radio, plaćao porez, imao socijalni broj. Izašao sam iz SAD-a 2014., tu je bio problem. Otišao sam na odmor s prijateljem u Kostariku. Kada sam se vratio na aerodrom, počeli su me ispitivati. Pokazao sam dokumente, zelenu kartu. Pitao me jesam li bio ispred suca za imigraciju, jer sam u srednjoj školi imao jedan manji problem zbog kojeg sam dobio uvjetnu kaznu."
"Mislio sam možda morati platiti nešto i da će biti mali problem. Ali od 2014. do 2025. čekao sam suđenje. Uzeli su mi zelenu kartu i dali mi privremeni dokument. Pitao sam mogu li raditi, putovati i rekli su mi da radim sve normalno, samo da čekam sud."
"Par puta sam bio izašao iz SAD-a, bio sam u 2017. u Zagrebu, Makarskoj, Dubrovniku, kao turist. Vratio sam se i nije bilo problema."
Problemi su nastupili u svibnju prošle godine, a Silajdžić opisuje uvjete u zatvorima i detencijskim centrima:
"Kada su me prvi puta uhitili, išao sam u pravi zatvor, nosio sam narančasto odijelo. Tamo su bili ljudi s velikim ili malim kaznama jer je ICE uzeo taj prostor. Bilo je ljudi i koji su kršili federalni zakon, sve je pomiješano. Tako je bilo mjeseci pol dana. Nakon toga, vratili su me u Michigan, gdje sam živio. Tada su otvorili novi detencijski centar, tamo sam bio sve do deportacije. To su sve imigranti."
"Ja sam tamo radio, nisam bio na državnoj pomoći, imao sam svoj stan svoj automobil. I, unatoč tome što sam imao zelenu kartu, oni to mogu uzeti."
