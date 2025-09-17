Oglas

POŠILJKE ORUŽJA

Zelenski: Ukrajina će dobiti projektile za Patriote i HIMARS-e

author
Hina
|
17. ruj. 2025. 21:49
zelenski AFP
Tiziana FABI / AFP

Prve pošiljke oružja po novom programu dogovorenom sa SAD-om i europskim saveznicima uključivat će jako vrijedne projektile za sustave za protuzračnu obranu Patriot i raketne bacače HIMARS, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Oglas

Ukrajina je do sada osigurala više od dvije milijarde dolara za kupnju američkog oružja putem NATO-ova mehanizma za Ukrajinu, po Zelenskom.

Rekao je kako očekuje da će u listopadu osigurati ukupno 3,5 milijardi dolara.

Prve dvije pošiljke, vrijedne po 500 milijuna američkih dolara, "definitivno će uključivati" protuzračne projektile, rekao je Zelenski na zajedničkoj konferenciji za novinare s predsjednicom Europskog parlamenta Robertom Metsolom u Kijevu.

Teme
himars patriot volodimir zelenski

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ