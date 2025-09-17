Zelenski: Ukrajina će dobiti projektile za Patriote i HIMARS-e

Prve pošiljke oružja po novom programu dogovorenom sa SAD-om i europskim saveznicima uključivat će jako vrijedne projektile za sustave za protuzračnu obranu Patriot i raketne bacače HIMARS, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Oglas
Ukrajina je do sada osigurala više od dvije milijarde dolara za kupnju američkog oružja putem NATO-ova mehanizma za Ukrajinu, po Zelenskom.
Rekao je kako očekuje da će u listopadu osigurati ukupno 3,5 milijardi dolara.
Prve dvije pošiljke, vrijedne po 500 milijuna američkih dolara, "definitivno će uključivati" protuzračne projektile, rekao je Zelenski na zajedničkoj konferenciji za novinare s predsjednicom Europskog parlamenta Robertom Metsolom u Kijevu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas