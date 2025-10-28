Oglas

POTRESNA ISPOVIJEST

Majka pretučenog dječaka za N1: Zlostavljaju ga više od godinu dana, ravnateljica nije pitala ni kako je

28. lis. 2025. 21:09

Brutalan slučaj vršnjačkog nasilja potresao je jednu zagrebačku osnovnu školu - dvojica učenika pretukla su vršnjaka u školskom toaletu, udarajući mu glavom o zid i umivaonik. Povod napadu bio je prijateljski zagrljaj djevojčice iz razreda. Dječak je završio na hitnoj, a škola i policija pokrenule su istragu. S majkom pretučenog učenika razgovarao je Matteo Keller.

VIDEO mateo kellere pregled dana video vršnjačko nasilje

