Majka pretučenog dječaka za N1: Zlostavljaju ga više od godinu dana, ravnateljica nije pitala ni kako je

Brutalan slučaj vršnjačkog nasilja potresao je jednu zagrebačku osnovnu školu - dvojica učenika pretukla su vršnjaka u školskom toaletu, udarajući mu glavom o zid i umivaonik. Povod napadu bio je prijateljski zagrljaj djevojčice iz razreda. Dječak je završio na hitnoj, a škola i policija pokrenule su istragu. S majkom pretučenog učenika razgovarao je Matteo Keller.

