ŽESTOKI OBRAČUN
HDZ: "Frustrirani gubitnik Ranko Ostojić sveo se na mrziteljskog, besprizornog strvinara"
HDZ je žestoko izvrijeđao bivšeg ministra unutarnjih poslova Ranka Ostojića (SDP), nakon njegove šokantne objave na Facebooku u kojoj je za ubojstvo u Drnišu optužio glasače HDZ-a
"Frustrirani gubitnik Ranko Ostojić sveo se na mrziteljskog, besprizornog strvinara. Bio je dno - sada je dno dna. Zar su svi glasači SDP-a "repetirali oružje“ budući da je u njegovom mandatu na čelu MUP-a monstrum iz Drniša izišao na slobodu nakon zatvorske kazne zbog ubojstva 22-godišnje djevojke?
Zar su svi SDP simpatizeri "nacisti“ zato što je svastika na Poljudu iscrtana dok je upravo on bio ministar. Zar su svi oni "ubojice“ zato što je u Ostojićevom mandatu vukovarski branitelj Darko Pajčić izgubio život?", napisali su HDZ-ovci na službenom profilu na platformi X.
Frustrirani gubitnik Ranko Ostojić sveo se na mrziteljskog, besprizornog strvinara. Bio je dno - sada je dno dna. Zar su svi glasači SDP-a „repetirali oružje“ budući da je u njegovom mandatu na čelu #MUP monstrum iz Drniša izišao na slobodu nakon zatvorske kazne zbog ubojstva… pic.twitter.com/XSKu62szkP— HDZ (@HDZ_HR) May 20, 2026
Podsjetimo, Ranko Ostojić objavio je na Facebooku, između ostaloga, i ovo:
"Svi smo krivi. Svaki put kad prešutimo, kad ne reagiramo, kad mislimo da nije naš problem.
A najviše oni koji su birali zločinačku organizaciju koja je urušila sustav. Uhljebljivanjem nesposobnih, spašavanjem svojih, pranjem ruku.
Uništili su pravosuđe, od Ustavnog do prekršajnog suda, policija nema zaštitu za obavljanje svog posla i počinitelji šetaju bez ikakvih posljedica. Sve je dopušteno, za sve postoje dvostruke konotacije, 30 ministara je otišlo zbog afera samo da bi ih se uhljebilo na drugim izdašnim pozicijama.
Da, svi smo krivi.
A najviše vi koji ste zaokružili HDZ i svojim olovkama na biralištima repetirali ono oružje u subotu".
Obračun vladajućih s Ostojićem u Saboru
Obračun HDZ-a s Ostojićem na mrežama, dio je današnje saborske rasprave o Zakonu o odvjetništvu.
Kako javlja Hina, nakon što je Ranko Ostojić uime Kuba SDP-a iznio stajalište o izmjenama Zakona o odvjetništvu, vladajući su iskoristili priliku da mu odgovore na ono što je napisao putem društvenih mreža, referirajući se na subotnje ubojstvo u Drnišu.
"Krivi smo svi, a najviše vi koji ste zaokružili HDZ i svojim olovkama na biralištima repetirali ono oružje u subotu", napisao je ranije Ostojić na Facebook profilu, što su iz redova vladajućih kroz današnju raspravu ocijenili "dnom dna ljudskosti".
"Da kolega Ostojić nema veze s mozgom dokazao je i danas kad je čitao pripremu za krivi zakon, to ga možda djelomično abolira za te njegove neljudske izjave. To što izjavljuje je najgore lešinarenje u povijesti hrvatske politike, sramite se 'Ostoja Rankoviću'", poručio mu je Hrvoje Zekanović (HDS).
Vladajući: Dno dna
Iz HDZ-a su podsjetili da je Ostojić "bio ravnatelj policije kada je monstrum iz Drniša bio osuđen na 12 godina, na čelu MUP-a kada je oslobođen i ministar koji je presudio Darku Pajčiću, hrvatskom branitelju".
"Vi ste više od repetiranja uradili", naglasio je HDZ-ov Nikola Mažar, a Ostojić uzvratio kako je navikao na napade, ali da to nije tema današnje rasprave.
"Mi smo navikli na sijanje mržnje, ali ova izjava je dno dna. Čovjek koji je očito navikao na diktaturu i komunistički režim stavio je metu na čelo svih ljudi koji glasaju za jednu političku opciju, sramotno i tragično. To je čovjek koji je kao ministar slao interventnu policiju na stopostotne invalide u Crkvu sv. Marka, ni za vrijeme Tita nije policija ulazila u crkve. Cijeli vaš politički rad usmjeren je protiv RH, počevši od svastike na Poljudu do danas", nizale su se prozivke iz HDZ-a.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare