FOTO / Vojnik Bluha spasio život nogometašu, Anušić mu uručio medalju

21. svi. 2026. 12:20
MORH/ J. Šeri

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić uručio je u četvrtak medalju razvodniku Danijelu Bluhi, pripadniku Logističke satnije 1. oklopno-mehanizirane bojne "Sokolovi", koji je nedavno pružio pomoć nogometašu nakon što se srušio tijekom utakmice u Zdencima.

Bluha je bio izvan službe i na utakmici sudjelovao kao organizator kada je pružio prvu pomoć mladiću i započeo reanimaciju do dolaska hitne pomoći, priopćilo je Ministarstvo obrane. 

Dodijeljena mu je medalja za pomoć institucijama civilne vlasti, koja se uručuje pripadnicima Hrvatske vojske za primjenu znanja i vještina stečenih u službi u situacijama kada su ugroženi životi civila.

Anušić je zahvalio Bluhi na spašavanju života mladog nogometaša, istaknuvši kako su znanja iz prve pomoći važan dio vojne obuke.

"Zahvaljujući tom znanju i tim vještinama mogao si pomoći mladom nogometašu i spasiti mu život“, poručio je ministar.

Dodao je kako su pripadnici Hrvatske vojske često među prvima koji priskoče u pomoć u prometnim nesrećama i drugim izvanrednim situacijama.

"I ročnici koji pohađaju temeljno vojno osposobljavanje naučit će sve te vještine koje će im biti korisne u civilnom životu. Osim toga, u vojsci se nauči i kako ostati pribran i smiren kako bi bio u stanju pomoći unesrećenima“, rekao je ministar obrane.

Bluha je rekao kako mu ovo nije prvi put da spašava ljudski život te da je i ranije u privatnom okruženju primjenjivao znanja stečena u vojsci.

