Škarica: Svi u "hranidbenom lancu" su suodgovorni, a priopćenje Općinskog suda u Šibeniku ne mogu prihvatiti

Škarica je uvjeren da je Aleksić procesuiran da bi šansa za zločin bila manja. Kaže: "Imate i drugu pretpostavku, da je nakon podizanja optužnice koja je došla u zakonskom roku, da je taj postupak, koji je zapravo vrlo jednostavan, možda jedno ili dva ročišta, da je on zaista procesuiran, dobio bi kaznu godinu dana, opet bi imao vrijeme na slobodi i da promišlja ili planira zločin. Osobno sam uvjeren da je bio procesuiran u ovom postupku, da bi šansa za počinjenje kaznenog djela bila manja, jer i svrha istražnog zatvora i izdržavanja kazne je dio prevencije, da vi na jedan način utječete na svijest, volju i ponašanje, da on ubuduće to ne čini."