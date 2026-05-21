odvjetnik o pravosuđu
Škarica: Svi u "hranidbenom lancu" su suodgovorni, a priopćenje Općinskog suda u Šibeniku ne mogu prihvatiti
U Novom danu o problemima u pravosuđu Nina Kljenak razgovarala je sa šibenskim odvjetnikom Krešimirom Škaricom. Osvrnuo se na sud u Šibeniku, gdje je često prisutan.
"Ovdje se radi o klasičnom stanju u šibenskom sudu i općenito, u našem pravosuđu. Šibenski sud je ustrojen tako da već godinama imate tri ili četiri raspravna suca koji vode kaznene postupke uz čitav niz izvanraspravnih vijeća, optužnih vijeća o odlučivanje o pritvoru i radi se o zagušenju sudaca koji korektno rade svoj posao. Međutim, ovdje se radi prvenstveno o neorganizaciji, ili lošoj organizaciji unutar sustava, broju sudaca – jer vi imate i alate i mogućnosti putem Ministarstva pravosuđa. Vi kao predsjednik suda možete reći: ljudi moji, nama fale ljudi, imamo previše predmeta, i u principu uvijek se može s te menadžerske strane sustav poboljšati, a isto tako se može poboljšati i protočnost predmeta", kaže odvjetnik Krešimir Škarica.
"Meni je nevjerojatno da je ovaj predmet stajao dvije i pol godine, kad imate neke rasprave kod tih istih sudaca koje se zakazuju svaki mjesec. Samo je stvar diskrecijske odluke suda hoće li taj predmet percipirati ili neće", dodaje.
Škarica je uvjeren da je Aleksić procesuiran da bi šansa za zločin bila manja. Kaže: "Imate i drugu pretpostavku, da je nakon podizanja optužnice koja je došla u zakonskom roku, da je taj postupak, koji je zapravo vrlo jednostavan, možda jedno ili dva ročišta, da je on zaista procesuiran, dobio bi kaznu godinu dana, opet bi imao vrijeme na slobodi i da promišlja ili planira zločin. Osobno sam uvjeren da je bio procesuiran u ovom postupku, da bi šansa za počinjenje kaznenog djela bila manja, jer i svrha istražnog zatvora i izdržavanja kazne je dio prevencije, da vi na jedan način utječete na svijest, volju i ponašanje, da on ubuduće to ne čini."
"Više puta sam naglašavao da je pravosuđe najlošija karika u našem društvu, funkcioniranje, percepcija, pa i selekcija ljudi koji rade u pravosuđu. To je jako važno, imamo li negativnu selekciju, ili se napreduje po objektivnim kriterijima. Mislim da još uvijek nemamo standard kvalitete sudaca koji bi trebali biti visoko realizirane osobe koje bi bile imune na utjecaje sa strane, korupciju, itd. Nisu korumpirani, ali ima tu nepotizma, obiteljskih veza, rođačkih, prijateljskih...", naglašava pa dodaje:
"U jednom malom mjestu, s 5 ili 6 tisuća stanovnika, gdje se svi znaju, imate jednog troublemakera koji godinama maltretira, koji ima kriminalni pedigre, da nemate uz mjere nadzora za koje postoje alati, da nemate mogućnost takozvanog zaštitnog nadzora, da ga pratite, da ga nadzirete, da mu napravite pretragu kuće, da vidite ima li oružje", kaže Škarica.
Najslabija karika – razmjena informacija. Trebaju se paliti alarmi
Škarica kaže kako je najslabija karika razmjena informacija između Ministarstva pravosuđa, pravosudnih tijela, ustroja i organizacije sudova: "Kad imate usko grlo u nekim segmentima – morate alarmirati. Na sudovima na dnevnoj bazi uočavate anomalije, stvar je u sustavu, organizaciji i ustroju - na taj način da imate osjećaj izvjesnosti, relevantnosti sudskih odluka I pravnu sigurnost."
"Suci se u jednom segmentu osjećaju kao zaštićena kasta, jer je to njihov stav u odnosu na druge dvije grane. To nije dobro, ni za demokraciju ni za stanje u državi, ni za stanje pravosuđa. U hranidbenom lancu, od policije do suda, svi su na jedan način suodgovorni. Policija što ga nije češće nadzirala i kontrolirala, državno odvjetništvo što nije predložilo istražni zatvor, i sud što ga nije procesuirao. Ne mogu prihvatiti izjavu glasnogovornice Općinskog suda u Šibeniku – da taj predmet nije bio prioritetan po članku 122. i 123., ako se u obzir uzme njegova kriminalna prošlost, a suci uvijek mogu dobiti podatke iz Ministarstva pravosuđa", naglašava Škarica.
