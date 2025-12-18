mladen barać
Međunarodni tajnik DP-a o izjavi Bratine: "To je Šešeljevska ideologija"
N1 Hrvatska
18. pro. 2025. 19:41
| N1 INFO
Državni tajnik i međunarodni tajnik DP-a Mladen Barać bio je gost Pregleda dana kod našeg Ivana Hrstića. Komentirao je kontroverznu izjavu srpskog ministra informiranja Borisa Bratine.
