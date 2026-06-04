"ovaj rat je vaš osobni izbor"
Zelenski u otvorenom pismu poziva Putina na sastanak licem u lice: Nudimo kraj ovog rata
Predsjednik Volodimir Zelenski uputio je osobni poziv ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu u otvorenom pismu objavljenom 4. lipnja, ponudivši sastanak licem u lice kako bi se okončalo pet godina rata punog intenziteta.
Pismo je objavljeno dan nakon što je Ukrajina izvela veliki napad na Sankt-Peterburg, pogodivši važan naftni terminal i vojne ciljeve upravo u vrijeme kada je Putin u gradu dočekivao svjetske čelnike na svom glavnom gospodarskom forumu, piše Kyiv Independent.
U pismu Zelenski iznosi argumente zašto Putin treba zaustaviti rat te postavlja uvjete za obnovu pregovora.
„Gotovo polovicu svojih 26 godina na vlasti u Rusiji proveli ste u ratu protiv Ukrajine“, napisao je Zelenski.
„Što god govorili o NATO-u, geopolitici i ruskom jeziku, ovaj rat je vaš osobni izbor — rat bez stvarnog razloga. Tako će ga povijest pamtiti.“
Zelenski je opisao ruski neuspjeh da osvoji Kijev i slomi ukrajinski otpor tijekom invazije 2022. godine, razorne posljedice međunarodnih sankcija za rusko gospodarstvo, golemi broj ruskih gubitaka te sve veće nezadovoljstvo ruskog stanovništva kako se rat nastavlja i približava njihovim domovima.
„(Ruski narod) ne voli naše dronove i projektile“, napisao je predsjednik.
„Ne sviđaju im se nestašice goriva i stalni rast cijena. Ne sviđaju im se stalne zabrane. Ne sviđa im se vaša namjera da organizirate drugi val mobilizacije kako biste proširili rat na još jedan smjer u Ukrajini ili ga usmjerili protiv drugih zemalja — ruskih susjeda. Ne sviđa im se činjenica da se ne nazire kraj vašem ratu.“
Zelenski je pozvao Putina da se sastane s njim u neutralnoj zemlji kako bi dogovorili uvjete mirovnog sporazuma. Rekao je da je spreman prihvatiti potpuno primirje tijekom pregovora te započeti mirovne razgovore razmjenom svih ratnih zarobljenika po načelu „svi za sve“.
„Ukrajina nudi kraj ovog rata“, rekao je. „Moramo to učiniti pošteno, dostojanstveno i uz jamstvo da neće doći do novog izbijanja rata. ... Predlažem sastanak s vama.“
Zelenski je pozvao ruskog predsjednika da „odredi jasan datum sastanka“ te rekao da bi i Sjedinjene Države i Europa trebale imati ulogu u razgovorima. Također je pozvao Kremlj da odustane od taktike odugovlačenja, „shuttle diplomacije“ i nerazumnih maksimalističkih zahtjeva, poručivši:
„Bojišnica je sada linija od koje diplomacija treba početi.“
„Moramo odrediti kakva će biti budućnost za sve buduće generacije Ukrajinaca i Rusa“, poručio je Zelenski svom ruskom kolegi.
„Ako vi osobno ne dođete do zaključka da je vrijeme za završetak ovog rata, Ukrajina će se nastaviti boriti za svoj opstanak. Imat ćemo one koji će nas podržavati. Ali i vi ćete se morati mnogo više boriti za vlastiti opstanak — ne za opstanak Rusije, nego za svoj.“
Nakon objave pisma, ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha izjavio je da će pismo biti službeno proslijeđeno Kremlju diplomatskim kanalima.
Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov odgovorio je standardnim stavom ruske vlade na diplomatske inicijative iz Kijeva:
„Ako Zelenski želi sastanak s Putinom, može doći u Moskvu.“
Putin je dosad izbjegavao sve pokušaje organiziranja bilateralnih razgovora sa Zelenskim pozivajući ukrajinskog predsjednika da dođe u Moskvu. Međutim, tijekom konferencije za novinare povodom Dana pobjede 9. svibnja Putin je prvi put izjavio da bi bio spreman sastati se sa Zelenskim u trećoj zemlji.
U istom govoru Putin je također rekao da vjeruje kako će rat u Ukrajini uskoro završiti.
Zelenski je izjavio da Ukrajina trenutno ima „prozor prilike“ za pregovore s Rusijom — prozor koji će se vjerojatno zatvoriti dolaskom zime. Ukrajina je, prema njegovim riječima, ponovno preuzela inicijativu na bojištu te uspjela promijeniti ulog u ratu za ruske civile intenziviranjem napada duboko unutar ruskog teritorija.
„Sada imamo ovo razdoblje prije zime“, rekao je Zelenski za CBS News 1. lipnja.
„Prije zime moramo pronaći način, diplomatski način, da sjednemo i razgovaramo.“
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