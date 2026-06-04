Putin kaže da bi Kijev trebao pristati na kompromis: "Trumpovi prijedlozi mogli bi okončati borbe"

Putin je rekao da ruski resursi za vođenje i pobjedu u ratu jačaju te da Rusija ima oružje koje Ukrajina jednostavno ne posjeduje. Iako je priznao da Moskva treba učiniti više kako bi se zaštitila od ukrajinskih dronova, jasno je dao do znanja da misli da je vrijeme na strani Rusije i da Ukrajina nema dovoljno ljudstva za pobjedu.