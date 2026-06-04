SPOR OKO DIJASPORE
Puhovski za N1: Borba Plenkovića i Milanovića je primitivna komedija zabune
Politički filozof Žarko Puhovski komentirao je za N1 posljednje prepirke i prijepore između predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića oko broja zasutpnika dijaspore u Hrvatskom saboru. Razgovarali smo i o naznakama predizborne kampanje u političkim aktivnostima vladajućih i opozicije tijekom posljednjih tjedana
Puhovski smatra spornim obraćanje predstojnika Milanovićeva Ureda Orsata Miljenića na temu izbornog zakonodavstva, a primjećuje i da se Plenković danas - ničim izazvan - vraća na prigovore opozicije stare 17 godina. U pozdini novog prijepora je nastojanje Zorana Milanovića da uz sebe veže dio biračke desnice i pokušaj Andreja Plenkovića da ga u tomu spriječi.
"Milanović je podoban biti i na čelu desnice"
Puhovski novonastalu situaciju smatra "primitivnom i očitom komedijom zabune".
"Doslovce imamo primitivnu i očitu komediju zabune. Prvo je premijer, iz čista mira, počeo govoriti o stvarima koje niti su na dnevnom redu niti na njemu mogu biti iz čisto tehničkih razloga jer nema dvotrećinsku većinu. To što on govori imalo bi smisla pod pretpostavkom da ima ili ima šansu prikupiti dvotrećinsku većinu. Kao što znamo, on ne može dobiti dvotrećinsku većinu ni za iskaz 'danas je četvrtak'", ističe politički filozof.
Kaže kako se Plenković u to nije upustio, "ne kako to komentatori krivo zaključuju", jer želi postići neposredno povećanje broja zastupnika u Saboru jer zna da je to nemoguće.
"On to čini iz drugog razloga, a taj je što mu se pokazalo ovih dana preko domoljubnih obraćanja javnosti njega i predsjednika države, da se Milanović opet počeo malo okretati na desno, što mu je u prvom mandatu bio stalni intinerer. I onda se Plenkoviću činilo važnim vratiti raspravu na to kad je Milanović izigrao 'naše Hrvate' - Hrvatice nikad ne spominju – u BiH i dijaspori. To je upereno da se Milanovića ošteti kao suverenista i političara, državnika podobnog da bude i na čelu desnice", ocijenio je Puhovski.
"Miljenić je predsjednikov ovlašteni lutak"
Smatra da je Plenković samo usput govorio o stvarima koje može riješiti svojom većinom, a to je olakšati dijaspori izlazak na izbore povećanjem mjesta na kojima mogu glasati. Za to mu ne treba dvotrećinska većina.
"Time se ne bavi, nego se bavi nerelanim, u političkom smislu, ali mu je važno da se ošteti Milanovićev imidž i zato je Milanović kao trbuhozborac reagirao preko svog ovlaštenog lutka, predstojnika Ureda Orsata Miljenića", bio je oštar Puhovski.
"Ništa od toga!"
Dodao je kako je za promjenu broja zastupnika dijaspore potrebna dvotrećinska većina, ali i da "predsjednik države tu nema baš nikakvu ulogu, a još manje ima predstojnik ureda šefa države", koji po ustavu vodi Ured koji se bavi stručnim i savjetodavnim pitanjima, pomaže šefu države.
"Miljenić nema nikakav vlastiti mandat da o tomu govori, a u statusu na Facebooku mu se pokazuje rečenica: 'Ništa od toga', s uskličnikom na kraju. Rečenicu 'Ništa od toga!', osim što ju nije pristojno izreći u razgovorima, može reći Plenković kad se radi o običnoj većini u Saboru i može je izreći Siniša Hajdaš Dončić, kad se radi o dvotrećinskoj većini. Nitko treći ne može reći takvo što, osim njih kao vođa najjačih stranaka", upozorio je Puhovski.
"Milanović želi dati do znanja da vodi manjinsku stranu Sabora"
Razlog takvog Miljenićevog iznenadnog i neobičnog obraćanja na društvenim mrežama vidi kao Milanovićevu želju da do znanja da ga se pita, a pita ga se ne kao predsjednika s predsjedničkim ovlastima, nego kao osobu koja vodi manjinsku stranu Sabora. Ne vidi smisla u Miljenićevoj upotrebi uskličnika jer se "ni dosad nije iskazao nekakvih radikalizmom niti je to uopće njegov stil komunikacije".
"Plenković se vraća na stare prigovore, s krivim argumentom"
"Plenković sad odgovara na prigovore opozicije koji su se čuli prije 17 godina. Tada je oporba izgovarala čudnu konstrukciju da oni koji ne plaćaju porez ne trebaju imati pravo glasa. To sad nije ni spomenuto, ali Plenković odgovara na tadašnje prigovore i kaže da se tako želi obespraviti siromahe. Kad bi se to doslovce uzelo, a to ne čini jer je preglupo, umirovljenici i većina mladih ne bi imala pravo glasa jer uglavnom ne plaćaju porez. Tada su to nepromišljeno lupili, a Plenković se sad na to vraća i to s krivim argumentom", naglasio je Puhovski.
Što sa zastupnicima nacionalnih manjina?
Što se tiče Miljenićeve tvrdnje kako svaki glas na izborima mora vrijediti isto i da svaki zastupnik treba osvojiti otprilike isti broj glasova, Puhovski kaže da "vjerojatno nije ni razmislio što je napisao" jer se time izjasnio protiv privilegiranih zastupničkih mjesta za etničke manjine.
Prosječno treba 14-15 tisuća glasova za jedno zastupničko mjesto, ovisno o izlaznosti, a neki se zastupnici biraju i sa samo nekoliko stotina glasova, nastavio je.
Na pitanje je li ipak možda riječ o promjeni smjera, pa se možda Milanović neizravno želi dodvoriti radikalnoj desnici zagovaranjem ukidanja zastupnika manjina na posebnim listama, politolog i filozof Puhovski odgovara kako bi bio oduševljen da je tako.
"Između konspiracije i javašluka, uvijek se kladim na javašluk"
"Mišljenja sam da to treba ukinuti, ali između konspiracije i javašluka, ja se uvijek kladim na javašluk, u našim okolnostima. Mogu biti i u krivu. Jer, zastupnici dijaspore su na prošlim izborima bili birani s prosječno 13.300 glasova, a to je vrlo blizu prosjeka za čitav Sabor, pa je takva napomena za njih nepotrebna".
Ipak ga zabrinjava što Miljenić rezolutno kaže da svako mjesto u Saboru mora biti osigurano jedino brojem glasova.
"To je zaista čudno. Ili imaju u pozadini razrađeni plan za promjenu izbornog sustava, što bi bilo dobro jer taj sustav doista treba promijeniti, ili se radi o nepažljivom formuliranju. Miljenić naprosto nije subjekt koji se o ovim stvarima može i treba izjašnjavati na tako imperativan način, čak bih rekao imperijalni – u političkom smislu – jer to ne bi smio ni Milanović, a kamo li Miljenić", istaknuo je Puhovski.
Prema njegovu mišljenju, Plenković je uspio u tomu što je malo nagrizao Milanovićev desni, suverenistički gard, a preko predstojnika Ureda natjerao ga je da pokaže kartu, da se oglasi kao netko tko de facto odlučuje o nehadezeovskoj matrici u Saboru.
"Izbore ne očekujem prije studenoga"
Plenković s ministrima intenzivno obilazi Hrvatsku, a i lijeva je opozicija aktivirala terenske akcije. Jesu li to naznake da smo u neproglašenoj predizbornoj kampanji?
"Čini se kao kampanja, ali sad je prekasno za ovu sezonu jer od prvog tjedna srpnja pa do sredine rujna nitko pristojan ništa ne radi. Izbori ne mogu biti prije rujna, a onda je opet prerano za obilaženje zemlje, u smislu pretkampanje. Pogotovo zato što se i oporba dala navući na to, pa šeću okolo i pričaju kako inflacija ima Plenkovićevo ime. Imaju peh da je inflacija počela malo slabiti, pa ispada da su malo i zakasnili. Kasno su se sjetili zajahati tu temu, ali jasno je da su se i oni počeli ponašati kao da su u predizbornoj kampanji", ocijenio je Puhovski.
Problemi lijeve opozicije
Kazao je da se vidi da imaju problema u koaliciji i da zato HDZ snažno pritišće na Hajdaša Dončića, pa mu zato i govore da je Hajdaš Benčić, da mu je "mama Benčić" rekla ovo ili ono.
"To neće ostati bez traga, a to znači da će biti novih dogovora i pregovora. Nisam siguran da oporbi sad odgovaraju izbori. Blio što u tom smislu ne trebamo očekivati prije studenoga.
Ključna razlika između Plenkovića i Hajdaša Dončića
Koristi li Plenković obilazak Hrvatske i za unutarstranačke potrebe? Vidimo da glavni potencijalni oponent Ivan Anušić posvud ide s njime.
"Drži se one stare 'Drži prijatelje blizu, a neprijatelje još bliže'. Ne mislim da mu je neprijatelj, ali stoji kao opomena na drugoj strani HDZ-a. Dobro je da se zajedno pojavljuju, Anušić još nije dovojno jak da se sam politički subjektivira, a Plenković tako čitavu stranku ima uz sebe. Takvo što Hajdašu Dončiću ne pada na pamet: da, recimo, sa sobom okolo vodi ljude s kojima je imao sporove. On sa sobom vodi samo one koji su riječ po riječ uz njega", zaključio je politički filozof Žarko Puhovski.
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