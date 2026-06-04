Puhovski za N1: Borba Plenkovića i Milanovića je primitivna komedija zabune

"Plenković sad odgovara na prigovore opozicije koji su se čuli prije 17 godina. Tada je oporba izgovarala čudnu konstrukciju da oni koji ne plaćaju porez ne trebaju imati pravo glasa. To sad nije ni spomenuto, ali Plenković odgovara na tadašnje prigovore i kaže da se tako želi obespraviti siromahe. Kad bi se to doslovce uzelo, a to ne čini jer je preglupo, umirovljenici i većina mladih ne bi imala pravo glasa jer uglavnom ne plaćaju porez. Tada su to nepromišljeno lupili, a Plenković se sad na to vraća i to s krivim argumentom", naglasio je Puhovski.