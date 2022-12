Odluka Vrhovnog suda zbunila pravnike i razočarala potrošače. Što dalje?

Podijeli :

Izvor: Unsplash/Ilustracija

Odluka Vrhovnog suda zbunila je pravnike i razočarala potrošače. Korisnici kredita u švicarskim franciima koji su potom uglavnom konvertirani u eure, njih 55 tisuća, imaju pravo tek na zatezne kamate za preplaćeni dio. To je u prosjeku 15 do 20.000 kuna, a ljudi su te kredite preplatili i do 300.000 kuna. Odvjetnici upozoravaju da odluke Vrhovnog suda, zapravo, još nema dok Vrhovni sud ne uskladi sva tri pravna shvaćanja koja je naveo u svom priopćenju.