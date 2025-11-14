Oglas

zakon o gradnji

Ahmetović: Ne mogu vjerovati što sve HDZ-ovci mogu izgovoriti

author
N1 Hrvatska
|
14. stu. 2025. 13:51

Gošća naše Nataše Božić u N1 studiju uživo bila je Mirela Ahmetović, potpredsjednica i saborska zastupnica SDP-a. Razgovarali su o Branku Bačiću i prijedlogu zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Oglas

Teme
Mirela Ahmetović N1TV VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ