zakon o gradnji
Ahmetović: Ne mogu vjerovati što sve HDZ-ovci mogu izgovoriti
N1 Hrvatska
|
14. stu. 2025. 13:51
|
0komentara
Gošća naše Nataše Božić u N1 studiju uživo bila je Mirela Ahmetović, potpredsjednica i saborska zastupnica SDP-a. Razgovarali su o Branku Bačiću i prijedlogu zakona o prostornom uređenju i gradnji.
