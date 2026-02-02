Oglas

Pravni stručnjak

Đulabić: Vlada mora poštivati proceduru

N1 Hrvatska
02. velj. 2026. 15:03

Pravni stručnjak i profesor s Pravnog fakulteta u Zagrebu Vedran Đulabić, komentirao je kod naše Nataše Božić u N1 Studiju uživo doček rukometaša u Zagrebu koji je danas za 18 sati organizirala hrvatska Vlada.

