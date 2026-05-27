FOTO, VIDEO / Što to Trump gradi ispred Bijele kuće za svoj 80. rođendan?
Na travnjaku Bijele kuće u tijeku je izgradnja UFC arene povodom Trumpova 80. rođendana. Očekuje se da će arena 14. lipnja ugostiti borbu mješovitih borilačkih vještina, ujedno i povodom 250. obljetnice SAD-a.
Na travnjaku Bijele kuće u tijeku je izgradnja arene za Ultimate Fighting Championship (UFC), koja će sljedećeg mjeseca ugostiti borbu u kavezu povodom 250. obljetnice Sjedinjenih Američkih Država i 80. rođendana Donalda Trumpa. Borba mješovitih borilačkih vještina planirana je za 14. lipnja, piše The Guardian.
Fotografije dizalica i druge građevinske opreme na travnjaku Bijele kuće, snimljene u utorak, pokazuju početak privremene konstrukcije. Trump je rekao da će završeni projekt imati „arenu s 5.000 sjedala odmah ispred glavnog ulaza u Bijelu kuću”.
Renderi objavljeni na internetu prikazuju kako bi dovršeni prostor za borbu, okružen žičanom ogradom, trebao izgledati. Kavez u obliku oktogona bit će okružen pozornicom u crvenoj, bijeloj i plavoj boji, ispod golemog luka sa zvijezdama i prugama te dvama velikim ekranima koji će uživo prenositi borbu.
Sam kavez i pozornica bit će okruženi tisućama privremenih sjedala, uključujući prostor uz ring za cijeli orkestar koji će atmosferu dodatno podići glasnom glazbom.
Trump je prvi put iznio ideju o održavanju UFC borbe na prostoru Bijele kuće prošle godine, tijekom nastupa u Idahu na Dan neovisnosti, kada je najavio svečanosti povodom 250. rođendana zemlje.
„Zamislite to na prostoru Bijele kuće. Imamo tamo puno zemlje”, rekao je tada, dodajući da bi to bila „prava borba” s prisutnih 20 do 25 tisuća ljudi.
U prosincu je Trump izjavio da će događaj u Bijeloj kući uključivati „osam ili devet borbi za naslov – najveće borbe koje su ikad imali”. No, kao i broj publike, smanjen je i broj planiranih borbi na travnjaku Bijele kuće. Program uključuje dvije borbe za naslov: borbu za naslov prvaka lake kategorije između Ilije Topurije i Justina Gaethjea kao glavnu borbu večeri te borbu za privremeni naslov u teškoj kategoriji između Alexa Pereire i Cyrila Ganea.
Trump je dugogodišnji ljubitelj mješovitih borilačkih sportova i blizak prijatelj Dane Whitea, predsjednika UFC-a.
Construction activity is underway for UFC Freedom 250 on the South Lawn of the White House in Washington, DC, where cranes, vehicles and crews are at work behind a security perimeter of police and National Guard personnel pic.twitter.com/j3JCg9ODSY— Reuters (@Reuters) May 27, 2026
Dok je gradnja na travnjaku Bijele kuće započinjala, sudionici nacionalnog natjecanja u slovkanju Scripps National Spelling Bee u utorak su se morali probijati oko gradilišta. Nakon 15 godina održavanja u kongresnom centru u Marylandu, natjecanje je preseljeno u Constitution Hall u Washingtonu.
Obitelji koje odsjedaju u obližnjem hotelu JW Marriott obično bi prelazile preko Ellipse parka kako bi stigle do dvorane, no zbog radova sada moraju ići dužim putem. Roditelj jednog natjecatelja, Rajeev Malhotra, opisao je prizor kao „dva vrlo različita oblika zabave”.
Construction has begun at the White House for UFC Freedom 250 🇺🇸 #UFCWhiteHouse— UFC on Paramount+ (@UFConParamount) May 26, 2026
