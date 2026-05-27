FOTO, VIDEO / Što to Trump gradi ispred Bijele kuće za svoj 80. rođendan?

U prosincu je Trump izjavio da će događaj u Bijeloj kući uključivati „osam ili devet borbi za naslov – najveće borbe koje su ikad imali”. No, kao i broj publike, smanjen je i broj planiranih borbi na travnjaku Bijele kuće. Program uključuje dvije borbe za naslov: borbu za naslov prvaka lake kategorije između Ilije Topurije i Justina Gaethjea kao glavnu borbu večeri te borbu za privremeni naslov u teškoj kategoriji između Alexa Pereire i Cyrila Ganea.