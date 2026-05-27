Odbor za pravosuđe
Nikola Grmoja o Mirti Matić: Poručila nam je - zovite me za 20 dana
Predsjednik saborskog Odbora za pravosuđe, Nikola Grmoja, na društvenim mrežama je objavio kako predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić ne može doći pred Odbor za pravosuđe Sabora prije 15.6. 2026.
Oglas
"Nakon što je predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić koju su zajednički na prijedlog Milanovića izglasali HDZ i ljevica, iako se iza nje vuče niz repova, odbila ponuđeni utorak za raspravu o stanju hrvatskog pravosuđa pred matičnim odborom, pa onda i srijedu i nakon što je napisala da zbog obveza ne može cijeli tjedan, ponudio sam joj idući tjedan i ponedjeljak i izašao u susret.
Jučer nam je stigao odgovor da ni ponedjeljak ne odgovara te kako predsjednica Vrhovnog suda ne može doći pred Odbor za pravosuđe Sabora koji ju je izabrao i kojem odgovara prije 15.6. 2026.
Da, dobro ste pročitali, ima puno obaveza pa ne može podnijeti račun u ime hrvatskog sudstva prije 15.6. 2026.
Dakle, poručila nam je, zovite me tek za 20 dana.
Kao da se tragedija u Drnišu nije ni dogodila, kao da hrvatsko pravosuđe ne snosi nikakvu odgovornost…
"Narode, kad ćeš progledati?!"
Ispada kao da predsjednica Vrhovnog suda ne odgovara Saboru nego nam kao neka predstavnica sudačke aristokracije koja ne odgovara nikome poručuje da će doći kad je nju volja.
Pretpostavljam da je ovo odbijanje dolaska pred saborski odbor povezana i s činjenicom da je brat predsjednice Matić jedan od ključnih odvjetnika banaka u sporovima protiv hrvatskih potrošača koji su imali kredite u francima.
Danas ili ovih dana prošireno sudsko vijeće Vrhovnog suda bi konačno trebalo donijeti odluku o franku.
Nadam se da će naš pritisak dovesti do odluke koja je jedina pravedna i koja ide u korist hrvatskih ljudi.
A što se tiče hrvatskog sudstva, ovo ponašanje Mirte Matić nam pokazuju zašto nam je pravosuđe ovakvo.
I za takvo ponašanje i stanje je prvenstveno odgovorna politika. Istovremeno, od onog koji ju je predložio ni riječi o hrvatskom pravosuđu, u fokusu je Palestina i poruka kako ne trebamo rezati broj općina.
Narode, kad ćeš progledati?!", napisao je Nikola Grmoja na Facebooku.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas