zamrznuti pregovori o sucima
Hajdaš Dončić: Plenković misli da ima više "pjevačeve Hrvatske", a ja da je veća ona "normalna Hrvatska"
N1 Info
|
03. velj. 2026. 15:06
|
0 komentara
U Studiju uživo N1 televizije gostovao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Najviše je govorio o dočeku 'brončanih' rukometaša na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, čiju organizaciju je, nakon propalog dogovora Hrvatskog rukometnog saveza i grada Zagreba zbog inzistiranja HRS-a na gostovanju Marka Perkovića Thompsona, preuzela Vlada.
