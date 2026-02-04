Oglas

bivša ministrica

Holy o dočeku: To je pucanje samom sebi u glavu

author
N1 Info
|
04. velj. 2026. 20:56

Bivša ministrica i komunikacijska stručnjakinja Mirela Holy gostovala je u N1 Studiju uživo kod naše Nine Kljenak i komentirala recentne događaje oko dočeka rukometaša u Zagrebu. Izrazila je čuđenje ponašanjem Hrvatskog rukometnog saveza i rukometne reprezentacije.

Oglas

Teme
N1 TV N1 studio uživo VIDEO mirela holy video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ