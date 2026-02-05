Oglas

komunikacijska stručnjakinja

Kišiček o Možemo: Željeli su potaknuti birače da se pobune protiv uzurpacije vlasti, ali u ovom griješe

N1 Info
05. velj. 2026. 15:18

Komunikacijska stručnjakinja Gabrijela Kišiček bila je gošća kod Hrvoja Krešića u N1 Studiju uživo, gdje su analizirali političku retoriku oporbe i vladajućih tijekom velikog spora oko organizacije dočeka rukometnoj reprezentaciji u Zagrebu.

