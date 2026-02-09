Oglas

Martin Sherri

Odvjetnik o presudi o inkluzivnom dodatku: "Ne vidim zašto ne bi postala pravomoćna"

author
N1 Info
|
09. velj. 2026. 15:45

Gost naše Nataše Božić u N1 Studiju uživo bio je odvjetnik Martin Sherri. Razgovarali su o implikacijama nepravomoćne odluke Upravnog suda kojom su pripadnici obitelji preminulih dobili na pravo tražiti isplatu inkluzivnog dodatka.

Oglas

Teme
N1 studio uživo N1TV VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ