DEKLARACIJA DP-A
Zahiragić o ideji DP-a: Dvije kutije za glasanje? To je posljednji put bilo u Južnoafričkoj Republici!
N1 Info
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12. lip. 2026. 13:32
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Zastupnik u federalnom Domu naroda i potpredsjednik SDA Haris Zahiragić gostovao je u N1 Studiju uživo kod naše Hanan Nanić, gdje je komentirao inicijativu Domovinskog pokreta o uspostavljanju hrvatske izborne jedinice u BiH, odnosno prijetnje podrškom stvaranju Herceg-Bosne ako se to ne ostvari.
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