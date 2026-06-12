Zahiragić o ideji DP-a: Dvije kutije za glasanje? To je posljednji put bilo u Južnoafričkoj Republici!

Zastupnik u federalnom Domu naroda i potpredsjednik SDA Haris Zahiragić gostovao je u N1 Studiju uživo kod naše Hanan Nanić, gdje je komentirao inicijativu Domovinskog pokreta o uspostavljanju hrvatske izborne jedinice u BiH, odnosno prijetnje podrškom stvaranju Herceg-Bosne ako se to ne ostvari.

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