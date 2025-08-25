Oliver Sertić i Vida Žagar
Liburnia Film Festival: Dokumentarni filmovi u fokusu u Opatiji
N1 Hrvatska
25. kol. 2025. 14:20
| Novi dan
0komentara
Gosti Novog dana s Hrvojem Krešićem bili su programski direktor Liburnia Film Festivala Oliver Sertić i redateljica Vida Žagar. Najavili su 26. po redu početak festivala, a redateljica Žagar je najavila prikazivanje svog filma "Najbolji profesor filma na svijetu", koji je ujedno i njen diplomski rad. Festival počinje 26. kolovoza u Opatiji, a prikazat će se 31 dokumentarni film.
