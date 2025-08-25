Oglas

Oliver Sertić i Vida Žagar

Liburnia Film Festival: Dokumentarni filmovi u fokusu u Opatiji

25. kol. 2025.

Gosti Novog dana s Hrvojem Krešićem bili su programski direktor Liburnia Film Festivala Oliver Sertić i redateljica Vida Žagar. Najavili su 26. po redu početak festivala, a redateljica Žagar je najavila prikazivanje svog filma "Najbolji profesor filma na svijetu", koji je ujedno i njen diplomski rad. Festival počinje 26. kolovoza u Opatiji, a prikazat će se 31 dokumentarni film.

Teme
Liburnia Film Festival N1TV VIDEO novi dan video

