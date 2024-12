Plenković objavio dobre vijesti za sve umirovljenike: Stiže dodatak uoči Božića

Podijeli :

Josip Mikacic/PIXSELL

Parlamentarna većina sastala se u srijedu u Banskim dvorima nakon čega je izjavu za medije dao predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Komentirao je izbor ustavnih sudaca, navodeći da ako se kandidati potvrde danas, da očekuje da se odaberu u petak. Naveo je da će glasati i o povjerenju, Ireni Hrstić te o proračunu.

Rekao je da se neće glasati o NSATU misije. “Još se nisu stekli uvjeti za glasovanjeo NSATU misije NATO-a, očito da treba dodatnih pojašnjenja predstavnicima oporbe da razumiju o čemu se radi, većina njih izgleda ne razlikuje Wiesbaden od Harkiva.”

Ustavni suci

Plenković se osvrnuo na ustavne suce. “Poštujemo instituciju Ustavnog suda. Stavili smo širi popis, 13-14 ljudi. Bira ih se 10, dogovor je da ih bude pet-pet, i što se nas tiče, izabrali smo one koji su kroz razgovore parlamentarne većine i razgovore s predstavnicima oporbe dobili potporu.”

Miljević: Ustavni sud je najčasnija institucija, a članove se bira trgovinom

Upitan je li Đuro Sessa otpao jer ga HSLS-ov Dario Hrebak nije htio podržati, Plenković je odvratio da on to nije rekao. “On je bio jedan od ljudi koji su u krugu.”

O opozivu i Milanoviću

Komentirao je i glasanje o opozivu. “U čemu je bit… Bit je da oporba dođe do 76. Ja ne znam kako bi oni došli do 76, to nije realno. Te inicijative su unaprijed osuđene na propust, više služe kao šansa za promidžbu njihovih političkih ideja.”

Osvrnuo se i na Milanovića. “Nisi ništa napravio, ne kažeš da ćeš nešto raditi u budućnosti, to ne postoji nigdje drugdje.”

Milanović se oglasio nakon što je Primorac predao potpise. Napisao je samo tri riječi

Nakon što je Dragan Primorac, uz pratnju istaknutih HDZ-ovaca, predao potpise, Milanović je kratko porčio da je Plenković predao potpise.

“Ja ga razumijem, nije mu lako, porazio sam ga 2016., porazio sam ga kao kvazikandidata na izborima u travnju i sad bi on htio da se nešto natječe sa mnom – ne, on se ne natječe sa mnom, natječe se s drugim kandidatima, prije svega s Primorcem”, kazao je Plenković.

Poručio je da je Hrvatskoj dosta nečinjenja. Navodi da je Milanović proširio verbalnu agresiju.

Dodatak za umirovljenike

“Upravo smo održali sastanak s predstavnicima umirovljenika, s Maticom umirovljenika, s Višnjom Fortunom… Odlučili smo svim umirovljenicima uoči Božića isplatiti dodatak od 80 eura, ovaj put pokrivamo milijun i više od 200.00 tisuća umirovljenika”, najavio je.

