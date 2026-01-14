Picula demantirao Vučića

Tonino Picula, izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju, reagirao je na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je rekao da se ne želi sastati s predstavnicima delegacije Europskog parlamenta (EP) jer „dolaze nepozvani“ u Beograd.
"Uobičajena praksa EP-a"
Picula je izjavio da nije točno da delegacija EP-a dolazi nenajavljeno te da je o dolasku bila obaviještena Ambasada Republike Srbije u Bruxellesu, kao i da je na samom programu radila Delegacija Europske unije u Beogradu.
„To je uobičajena praksa Europskog parlamenta, u tome nema ništa izvanredno, osim ove reakcije vlasti i stanja u zemlji. Osnovna namjera naše delegacije, sastavljene od zastupnika različitih stranaka u Europskom parlamentu, jest da u neposrednom razgovoru s onima koji odražavaju raspoloženje građana Srbije steknemo cjelovitiju sliku o državi u kojoj se u posljednjih godinu dana svašta događa. Zašto su se vlasti odlučile za ovakav oblik bojkota, rekao bih da je riječ o izbjegavanju suočavanja i razgovora s onima koji su ključni za donošenje odluka o ulasku Srbije u Europsku uniju“, istaknuo je Picula za Novu.rs.
Dodao je da pristupni dokument između Europske unije i Srbije, kao i u slučaju svake druge zemlje kandidatkinje, mora proći verifikaciju Europskog parlamenta te da je zbog toga ovaj susret bio važan.
„Mislim da je ovo propuštena prilika najodgovornijih u Srbiji u ovoj važnoj fazi procesa, u kojoj bi trebali čuti što mi mislimo o državi kandidatkinji“, rekao je Picula.
🚨🇪🇺🇷🇸— Kosovo Update (@Kosovo_Update) January 10, 2026
EU rapporteur Tonino Picula after Chetnik songs aired on Serbian TV with top officials present:
“With these people and this policy, EU accession is impossible.” pic.twitter.com/UMYbtZ2iL9
Na očekivanja Unije je "Srbija sama pristala"
Govorio je i o tome zašto je ovaj posjet važan iz perspektive Europe.
„Europa od ovog susreta očekuje dodatne informacije i jasniju sliku o perspektivama Srbije na europskom putu, i to iz usta onih koji rade u parlamentima, u izvršnoj vlasti, ali i onih koji o Srbiji razmišljaju iz drugih kutova – uključujući akademsku zajednicu. Želimo korektno obavljati svoj posao. Mnogo se toga može doznati iz različitih izvješća, ali mislim da ništa ne može zamijeniti razgovor uživo, osobito kada je riječ o europarlamentarcima“, rekao je.
Na pitanje traži li Europska unija danas od Srbije više nego od drugih zemalja kandidatkinja, Picula je odgovorio da se ne može govoriti o nepoštenom odnosu EU-a prema Srbiji.
„Jedino što se promijenilo posljednjih godina jest metodologija pristupnih pregovora, ali i geopolitičke okolnosti. Na ovo prvo Srbija je pristala, a prema ovom drugom rekla bih da postoji stav koji se može opisati kao ignoriranje. Nije moguće očekivati napredak u pregovorima, a istodobno odbijati neke ključne elemente zajedničke europske vanjske i sigurnosne politike, održavati redovne odnose s drNžavama koje ratuju sa susjedima, zanemarivati reforme izbornog sustava ili sužavati medijske slobode. Dakle, ne može se govoriti o nepoštenom odnosu prema državi kandidatkinji, već o očekivanjima na koja je Srbija sama pristala“, naglasio je.
Dodao je da za njega izbjegavanje razgovora nije nova situacija.
Poruka i EPP-u
„To je nova situacija za većinu mojih kolega koji će biti sa mnom u ovoj delegaciji. I ranije sam se susretao s takvom vrstom bojkota, ali ovaj put poruka ima dodatnu težinu jer je riječ o odbijanju razgovora s predstavnicima Europske pučke stranke, čiji je dio na neki način i vladajuća stranka u Srbiji. To je poruka i njima – vidi li se uopće uprava vladajuće srpske strukture u jednoj asocijaciji koja ima znatan utjecaj u Europskoj uniji. To je poruka više njima nego meni“, rekao je Picula.
Podsjetimo, predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić također je izjavila da delegacija Europskog parlamenta dolazi bez poziva te da se ni ona neće sastati s njima jer će u to vrijeme boraviti u Estoniji.
Misija Europskog parlamenta boravit će u Beogradu od 22. do 24. siječnja, dok će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u tom razdoblju sudjelovati na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu.