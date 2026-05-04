Anušić: Veliki broj ročnika odlučio se potpisati ugovor o djelatnoj vojnoj službi

"Prva generacija ročnika završava 9. svibnja s obukom, sve je prošlo više nego odlično. Posjetio sam sve tri vojarne, prošli tjedan bio sam u Kninu i razgovarao sam s ročnicima, svi su prezadovoljni, a zadovoljstvo se očituje u tome da je veliki broj njih odlučio potpisati ili će potpisati ugovor o djelatnoj vojnoj službi u našim Oružanim snagama”, izjavio je ministar Anušić u Slavonskom Brodu.