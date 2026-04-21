Mladi Hrvati žele vojnu obuku: Anušić najavio konkretno povećanje broja ročnika

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić posjetio je u utorak ročnike na temeljnom vojnom osposobljavanju (TVO) u Kninu te obišao radove na proširenju smještajnih kapaciteta vojarne "General Andrija Matijaš-Pauk" jer će se u njoj već od 18. svibnja povećati broj ročnika na obuci.
Prvih 800 ročnika na obvezno vojno osposobljavanje u vojarne u Kninu, Slunju i Požegi ušlo je 9. ožujka i sada su pri kraju dvomjesečnog TVO-a, a Anušić je obišao vojarnu gdje se obučava 200 ročnika te se upoznao s dosadašnjom provedbom te je imao priliku i osobno pratiti vojno uvježbavanje ročnika, priopćilo je Ministarstvo obrane (MORH). Danas su ročnici vježbali upravljati dronovima kao i taktiku na poligonu, kretanje na bojištu te izvlačenje ranjenika.
Ministar Anušić izrazio je zadovoljstvo kako protječe temeljno vojno osposobljavanje, stoji u priopćenju, te je još jednom zahvalio pripadnicima Oružanih snaga RH kao i načelniku Glavnog stožera OSRH general-pukovniku Tihomiru Kundidu na uspješnoj provedbi vojne obuke.
"Samo se u vojsci može naučiti kako ostati smiren"
„Još jednom sam se uvjerio da su mladi ljudi u Hrvatskoj itekako prepoznali važnost služenja svojoj domovini kao i koliko je važno i korisno naučiti osnovne vojničke vještine. Samo u vojsci mogu se naučiti određene vještine i taktike, ali i kako ostati smiren i hladne glave kada je najteže, a sve to u kriznoj situaciji spašava život", rekao je.
Sve što je vidio, dodao je, još je jedna potvrda koliko smo uspješno proveli projekt povratka obveznog vojnog osposobljavanja. "Hrvatska na to može biti ponosna jer je vojnu obuku uspješno i u relativno kratkom roku vratila prije mnogih članica NATO-a i Europske unije“, poručio je.
General-pukovnik Kundid istaknuo je motiviranost ročnika za vojnu obuku i rekao da će Oružane snage kroz TVO dobivati mlade i vojno osposobljene generacije koje će oplemeniti pričuvnu komponentu, te da će dio ročnika vojnu profesiju odabrati kao svoj poziv i postati djelatne vojne osobe.
Broj ročnika diže se u svibnju s 800 na 900, a od kolovoza s 900 na 1000 ročnika po naraštaju
Ministar Anušić je u kninskoj vojarni obišao i radove na proširenju smještajnih kapaciteta budući da se u toj vojarni već od 18. svibnja, kada dolazi sljedeći naraštaj ročnika, povećava kapacitet za obuku za još 100 ročnika.
To znači da će se u vojarni u Kninu već od idućeg mjeseca umjesto 200, obučavati 300 ročnika, ističe MORH, te će idući naraštaj - uz 400 ročnika i ročnica u Požegi te 200 u Slunju - činiti ukupno 900 ročnika.
Za treći uputni rok u mjesecu kolovozu kapacitet TVO-a podići će se za još dodatnih stotinu ročnika, i to u vojarni u Vinkovcima, pa će se tada na služenje vojne obuke pozvati ukupno 1000 ročnika, najavljuju iz MORH-a, odnosno u samo nekoliko mjeseci od uvođenja TVO-a kapacitet obuke ročnika po naraštaju podići će se s 800 na 1000.
"Kapaciteti se povećavaju i zbog odličnog odaziva mladih ljudi na TVO jer se za prvi naraštaj prijavilo čak 446 dragovoljaca, odnosno više od 55 posto od ukupno 800 ročnika, a na 354 pozvanih mladića koji podliježu obvezi služenja bilo je samo 10 prigovora savjesti", navodi MORH.
