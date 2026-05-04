profesor iz Kijeva
Kamenjecki: "Rusija je čudna zemlja, kraj rata i promjena režima dogodit će se iznenada"
Gost naše Nine Kljenak u N1 studiju uživo bio je profesor Maksim Kamenjecki s Instituta za međunarodne odnose u Kijevu. Razgovarali su u trenutačnom stanju u Ukrajini, izjavama bivšeg predsjednika Porošenka za N1 i Vladimiru Putinu...
"Ja se slažem s gospodinom Petrom Porošenkom, u principu", započeo je Maksim Kamenjecki, komentirajući izjavu bivšeg ukrajinskog predsjednika Porošenka, koji je za N1 izjavio kako ruski predsjednik "razumije samo jezik sile".
"Vladimir Putin je tip čovjeka koji je teško razumljiv ljudima na Zapadu. Oni su navikli na psihologiju komunikacije: da čak i s kriminalncima moramo uspostavljati odnose, da je komunikacija bolja nego rat."
Dodao je kako je predsjednik Ruske Federacije "vjerojatno odgojen u uvjetima uličarskih bandi".
"Ali neki ljudi koji su odgojeni u sustavu u kojem je važan utjecaj sile, to je situacija karakteristika za uličarske bande, on je vjerojatno bio odgojen u takvim uvjetima. Mogu se dodati i neke strašne povijesne slike koje on ima u glavi, to pokazuje da se s njim ne može drugačiji način osim korištenja sile, slažem se s Porošenkom", dodao je Kamenjecki.
"Dramatično je i za Ukrajinu i Rusiju"
Osvrnuo se i na najnoviji napad Ukrajine dronovima na Moskvu, tijekom kojega je pogođena luksuzna zgrada Mosfilm Towera.
"Stvari su dramatične i za Ukrajinu i za Rusiju. Napadi na Moskvu pokazuju da pojedini dronovi mogu probiti PZO, to je prije svega psihološka poruka, to nije bio udar na vojni objekt. Pretpostavljam da udari po Moskvi nisu bili takvi da bi mi pogodili neke vojne objekte", kaže Kamenjecki pa dodaje.
"Ali to pokazuje da je za ples potrebno dvoje. Ukrajinska strana može barem psihološki izazvati neugodnosti za Moskovljane, kao što to Rusi rade sustavno, preko četiri godine, za građane čitave Ukrajine."
"Bojišnica kao takva ne postoji"
Osvrnuo se i na trenutačnu situaciju u Ukrajini te ponovio da je država prošla vjerojatno i najtežu zimu od početka pune ruske invazije.
"Ova zima je, ja mislim, bila najteža. Teško smo prošli kroz zimu. Bilo je hladno. Struje nije bilo pod 20 i nešto sati, to je užasno za civile. Međutim, postoji informacija da Rusi mogu sada udariti po izvorima vode za gradove. Recimo, Odesa ima samo jednu točku iz koje se opskrbljuje čitav grad. Neki kažu da će to čak biti gore od uništavanja energetske infrastrukture", dodao je.
Što se tiče stanja na bojišnici, kaže da ono iznenađuje čak i neke vojne analitičare.
"Čak ni neki vojni analitičari ne mogu shvatiti to da bojišnica kao takva ne postoji. Nema jedne crte tamo gdje je razgraničenje jedne i druge strane. To je traka široka nekoliko kilometara, do 10, a tamo mogu biti izmiješane snage."
Najveći problem je, kao i u svim modernim ratovima, pitanje logistike.
"Najveći problem je logistika. Nema dovoljno logistike, ona se uništava na velikoj udaljenosti u pozadini. Promijeniti vojnike, dostaviti hranu, vodu i streljivo, to je izuzetno teško. To mijenja način na koji se shvaća što je suvremeni rat."
"Rusi slabo napreduju"
Dodaje kako Rusija napreduje, ali kako i ukrajinske snage iz mjeseca u mjesec osvajaju sve više teritorija.
"Rusi slabo napreduju u nekoliko pravaca uz tu liniju bojišnice, ali i naša strana pokušava osloboditi teritorij, to se povećava iz mjesec u mjesec. Potvrđeno je podacima da Rusi gube više vojnika nego što ih stignu regrutirati. To je nada da druga polovica ove godine može biti ključno za rješenje ovog rata."
Kamenjecki se osvrnuo i na najave Donalda Trumpa o povlačenju američkih vojnika iz Njemačke. Kaže da ne znamo dovoljno detalja.
"Mi ne znamo o čemu se radi. Je li riječ o 5.000 bilokakvih vojnika ili iz neke jedinice, nekih stručnjaka. To šalje određeni signal, ali Amerikanci smatraju da neće biti ofenzive prema Njemačkoj, a i specifični su im odnosi s Europom. Možda bude povučeno 5.000 vojnika, pa ih dođe sedam ili osam. Trump je nepredvidljiv."
"Rusija je čudna zemlja"
Za kraj, osvrnuo se na stanje u Rusiji, koju smatra "čudnom zemljom", najavivši da će i kraj rata i "promjena režima" u Moskvi nastupiti "iznenada".
"Rusima je 9. svibanj prekoračio sve razumljive granice obilježavanja takve godišnjice. To nije tzv. okrugla godišnjica. Demontirane su neke tribine koje su, izvan Moskve, bile napravljene za goste i uzvanike. To negativno utječe na razmišljanje stanovništva."
"Mislim da je Rusija toliko specifična zemlja da će se kraj ovog rata i promjena režima dogoditi iznenada. Doći će teška vremena. Ruski sustav je specifičan, to se moglo vidjeti tijekom pobune Jevgenija Prigožina 2023. Velika grupa vojnika tada je došla na relativno malu udaljenost od Moskve, da su nastavili, na njihovu stranu prešla bi ruska vojska i sustav bi krahirao. Njih nitko od Rostova do Moskve nije mogao zaustaviti", kaže.
"Rusija je čudna zemlja, čudan će biti i kraj", zaključio je Maksim Kamenjecki.
