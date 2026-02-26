Božinović: Sigurnost se ne brani galalmom, seoskim stražama ni Facebook statusima

"Cilj je brže procesirati one osobe koje ne ispunjavaju uvjete za ulazak u Hrvatsku, bez obzira na to što se u tom trenutku nalaze u centru za registraciju migranata, jer će se za većinu njih, poučen iskustvima, pokazati da su njihovi zahtjevi neutemeljeni i da ih treba vratiti u zemlju podrijetla ili u treću zemlju koju su prošli", rekao je ministar.