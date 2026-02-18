Alarmantni podaci: Više od 40 posto mladih u Hrvatskoj puši, među najgorima smo u EU-u

Pušenje i dalje ostaje jedan od vodećih preventabilnih uzroka bolesti i smrti. Njegove posljedice ne iscrpljuju se samo u karcinomu pluća, nego zahvaćaju i mokraćni mjehur, kardiovaskularni sustav i reproduktivno zdravlje. Pušenje je izravno povezano s kroničnom opstruktivnom bolesti pluća, neurološkim poremećajima i erektilnom disfunkcijom, istaknuto je na okruglom stolu, koji je okupio liječnike i stručnjake za javno zdravstvo.