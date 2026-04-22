Europska zemlja svima rođenima nakon 2008. doživotno zabranjuje kupnju cigareta

Zakon će stupiti na snagu nakon što sljedeći tjedan dobije kraljevsku suglasnost. Njegov dug put kroz oba doma parlamenta započeo je 5. studenog 2024., a završio u utorak kada je Dom lordova odobrio izmjene koje su donijeli zastupnici u Donjem domu. Ministri se nadaju da će s vremenom u potpunosti okončati prodaju duhanskih proizvoda i prekinuti ciklus ovisnosti i društvenih nejednakosti povezanih s pušenjem.