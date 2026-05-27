Letica: Vučić već 12 godina plaši srpsku javnost - doći će Hrvati, napast će nas Hrvati...
Gost našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bio je Ante Letica, nekadašnji voditelj operacija u SOA-i (Sigurnosno-obavještajna agencija). Razgovarali su o političkom stanju u Srbiji, s posebnim osvrtom na optužbe srpskog državnog vrha da Hrvatska stoji iza organizacije studentskih prosvjeda u Srbiji.
Na optužbe koje stižu iz Srbije, a koje je ovih dana uputila Ana brnabić, nekadašnji voditelj operacija u SOA-i Ante Letica ističe kako je to konstanta retorika koja se koristi u Srbiji već otprilike 12 godina, "nakon što je Vučić prigrabio vlast". Letica kaže: "Brnabić je jedna odana članica partije, odana suradnica gospodina Vučića, koja time uživa određene benefite, određene privilegije, i koja se boji sigurno određenih promjena u Srbiji, jer se boji za svoju egzistenciju i ono što je imala do sada i kao predsjednica vlade i kao predsjednica Narodne skupštine. Tako da je to očekivana reakcija", kaže Letica, komentiravši kako je direktni povod ovakvim reakcijama strah za ostanak na vlasti: "Boje se da će se promijeniti vlast u Srbiji."
O prosvjedima koji su se održali ovaj vikend u Beogradu, kaže: "Srbijanski građani i srbijanski birači će zajedno sa svojim političkim elitama odrediti kuda Srbiju želi, kojim putem će krenuti, kuda će Srbija doći. Oni imaju na to apsolutno pravo i nitko im na to ne može ništa reći. Oni zato imaju i odgovornost. Ali Srbija ne može inzistirati na tome da je lider na zapadnom Balkanu i da ona određuje drugima kako će se ponašati i što će raditi. Pa tako ne apsolutno ni Hrvatskoj. Hrvatskoj nije u interesu da u Srbiji bude nered, da su prosvjedi, da je loša situacija s Hrvatskom i drugim susjedima. Interes je da Srbija bude jedna mirna, demokratska zemlja sa kojom se može normalno razgovarati," ističe.
Letica ponavlja kako je susjedima Srbije u interesu normalan razgovor, a ne Srbija koja je, njegovim riječima, stalno u nekim zavjerama: "Dakle, 12 godina Vučić, pa i Brnabić, plaše srpsku javnost o tome kako će doći Hrvati, napast će nas Hrvati, najprije sami pa onda zajedno sa Albancima. Moramo se naoružati, ne smijemo dozvoliti da se dogodi, ne više '41. kao što su nekad govorili, nego sad '95. godina, kao da je rat počeo u petom mjesecu '95. godine i da je završio u osmom mjesecu '95. godine. Kao da se ne zna tko je ubijao u Vukovaru, tko je ubijao u Osijeku, Vinkovcima, Slavonskom Brodu, Karlovcu, Sisku, Gospiću, Zadru, Šibeniku, tko je ubijao i razarao Dubrovnik."
To njima nije bitno, kaže Letica: "Za njih je rat počeo u petom mjesecu '95. i završio u osmom mjesecu '95. kad je vojno-redarskim akcijama, koje oni nazivaju zločinačkim akcijama, Hrvatska oslobođena i zaokružila svoj teritorij."
Političke napetosti i obavještajne igre između Hrvatske i Srbije
Letica odbija ikakve navode o tome da su hrvatske obavještajne službe na bilo koji način uključene u unutarnja previranja u Srbiji. "Treba reći da Hrvatskoj nije u interesu to, da Hrvatska nema niti snage, niti mogućnosti, niti interes da to radi. I da je to jedna vrlo opasna igra koju Vučić već igra odavno. Ovdje smo razgovarali u vašem studiju prije nekoliko mjeseci i više, o tome kako Vučić govori da u Srbiji hrvatske službe zajedno s albanskim službama i još nekim stranim službama stalno rade na podrivanju političke sigurnosne situacije u Srbiji. Da će on obznaniti broj i imena hrvatskih špijuna, pa da su uhićeni neki hrvatski špijuni, bio je neki poljoprivrednik jedan uhićen bez veze..."
"Zadnje je bilo, i Dačić je to izjavio, da se sprema atentat na Vučića, ako se sjećate, gdje su navodno ti atentatori imali veze sa nekim službama u regiji, a tad se mislilo, zna se na koga. Špijunaža je uz prostituciju, ispričavam se vašim gledateljicama i gledateljima, najstariji zanat na svijetu i svatko svakoga špijunira. Prikupljati podatke o susjedu je kazneno djelo, da se razumijemo, ali još veće i opasnije kazneno djelo je ovo što Srbija pokušava imputirati Hrvatskoj, a to je taj obavještajni rad. Dakle, da vi preko svoje agenturne mreže, ne samo prikupljate podatke, nego pokušavate destruirati politički sustav sigurnosti neke zemlje, organizirati prosvjede, nasilne prosvjede, nerede, atentate, likvidacije."
Letica upozorava na ovakvu retoriku kao nešto što ne samo da neminovno dovodi do "zahlađenja diplomatskih odnosa, pa onda i čak u jednoj budućnosti možda i do obračuna, vojnih obračuna i početka rata. To je vrlo bitno i zato treba Hrvatska na to reagirati. I mislim da ova politika Srbije koju vodi Vučić, a evo vidimo sada i oni koji ga podržavaju, da ne radi ništa dobro, da se ne radi u pitanju smirivanja situacije, nego da se radi u pitanju zapravo eskalacije te situacije, eskalacije stanja."
"I to je rezultat onoga o čemu smo ovdje isto tako govorili. Dakle, oni ne razumiju što se dogodilo ili neće da razumiju, neće da shvate što se dogodilo 1991. godine na ovim prostorima i da je svo zlo na ovim prostorima koje se dogodilo, dogodilo se zbog pokušaja operacionalizacije, i to višekratne operacionalizacije, ideja 'velike Srbije', a sada 'srpskog sveta'. I dok oni ne dožive jednu unutarnju katarzu kao narod, neće biti na žalost mira i stabilnosti na ovim prostorima"; upozorava Letica.