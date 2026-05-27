Oglas

HIBRIDNI RAT

Opasno letenje: Rusi ometaju GPS signale civilnim zrakoplovima nad Baltičkim morem

author
Hina
|
27. svi. 2026. 12:00
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PIXABAY
PIXABAY

Piloti civilnih zrakoplova iznad Baltika sve češće prijavljuju ometanje GPS signala a sumnja se da iza ove akcije stoje ruske vojne snage, javlja njemački javni servis NDR u srijedu.

Oglas

Kako prenosi NDR, Njemačka kontrola leta (DFS) svakodnevno dobiva desetak prijava ometanja GPS signala i najveća većina dolazi s područja Baltičkog mora.

Njemački medij citira i jednog pilota skandinavske zrakoplovne kompanije SAS koji govori o redovitim ometanjima, posebice kad se radi o letovima za Finsku.

DFS je priopćio kako je u slučaju nestanka GPS signala pilot u potpunosti ovisan o kontroli leta.

"Za sada nemamo problema jer je broj ometanja u granicama, ali bi u slučaju pojačanog ometanja kontrolori leta bili preopterećeni“, priopćio je DFS.

Broj uređaja za ometanje Rusi podigli s tri na 36

Litavski ured za komunikacije smatra da ometanje GPS signala dolazi iz ruskih vojnih baza u Kalinjingradu, koji se nalazi na istočnoj obali Baltika.

"Broj uređaja za ometanje signala je posljednjih godinu dana povećan s tri na 36“, rekao je predstavnik litavskih vlasti za agenciju Reuters.

Britanski mediji javljaju da je GPS signal bio ometan i prilikom nedavnog povratka britanskog ministra obrane Johna Healeya iz posjeta britanskim vojnicima u Estoniji.

Povjerenica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas je u razgovoru za NDR rekla kako se radi o "hibridnom ratu“ Rusije protiv NATO-a.

"Ovaj problem mora biti riješen na NATO razini. Mi ovo ne smijemo prihvatiti kao nešto normalno“, rekla je Kallas.

Pročitajte još

Teme
baltičko more estonija finska gps nato rusija avioni civilno zrakoplovstvo hibridni rat ometanje gps-a sas zrakoplovi

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ