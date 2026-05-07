Dabro kažnjen zbog pjevanja pjesme o Anti Paveliću: "Nije mi mrsko platiti"

Josip Dabro kažnjen je zbog pjevanja pjesme o Anti Paveliću kao vođi svih Hrvata.
Oglas
Josio Dabro oglasio se na Facebooku i napisao:
"MOJE KAZNE I MOJI PEČATI!
Kaznilo me zbog pjevanja "Grobnice od zlata". Do sad se pjevačima plaćalo, a evo, meni i družini odredilo da moramo platiti.
Nezgodno za pjevačku reputaciju.
Tako je svim pjevačima, koji nemaju vlast. Nemaš li dovoljno vlasti, ne možeš određivati što je zločin, a što kazna.
A ne znaš ni pjevati.
Zato mi nije mrsko platiti ovu kaznu, to je nama u Domovinskom pokretu kaucija za slobodu i učenje.
I cijelom hrvatskom narodu.
Koliko vlasti, toliko pameti.
Nema nam druge do, ili nastaviti pjevati i plaćati, ili početi naplaćivati kazne za pjevanje.
Dozvati se pameti i vlasti.
Jer, sloboda i demokracija su kao i pamet.
Koliko vlasti imaš, toliko si slobodan i pametan.
Pravo recite zar se ne isplati malo kazne za ovo saznanje!?
Neprocjenjivo!
Jedino me kao političkog sportaša ljuti pomisao da će sad antife slaviti, jer misle da su poveli jedan nula. Ito iz penala.
Moj politički bend tek je spreman za pjesmu...".
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas