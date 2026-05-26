Direktorica Erste banke naknadno se sjetila transakcije Lovrena i Zorana Mamića

Uskok tvrdi da ovaj aneks nije potpisan u siječnju 2007. godine, kako je navedeno na dokumentu, već nakon što je Lovren prešao u francuski Lyon, u siječnju 2010. i da Lovren nije imao pravo na 50 posto transfernog obeštećenja, u iznosu od 25 milijuna kuna, a koji je Lovren, nakon isplate iz Dinama, naknadno proslijedio na račun Zorana Mamića.