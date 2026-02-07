Možemo o Mamiću: To su ti HDZ-ovi domoljubi!

Iz Možemo podsjećaju da je Zdravko Mamić bio rado viđen na HDZ-ovim skupovima, te da dok nas HDZ podučava o domoljublju, njihov donator ljubi ruke udovici ratnog zločinca.
"Dok nas HDZ podučava o domoljublju i zajedništvu, njihov donator Zdravko Mamić ljubi ruke Arkanovoj udovici, koja je ratnog zločinca i opjevala! Prije nego je postao bjegunac od hrvatskog pravosuđa, Zdravko Mamić je bio rado viđen na HDZ-ovim skupovima, pozivao je da se glasa za njih i donirao im novce. To su ti HDZ-ovi domoljubi!", poručili su iz Možemo.
Podsjećamo, Zdravko Mamić snimljen je kako uživa na drugom od tri rasprodana koncerta Svetlane Cece Ražnatović, udovice krvnika i ratnog zločinca Željka Ražnatovića Arkana, na Jahorini u BiH, a osim Možemo, oštro je reagirao i saborski zastupnik Miro Bulj.
