Kako doznajemo, zbog dojave o bombi evakuirani su zaposlenici iz zgrade zagrebačkog Poglavarstva na Trgu Stjepana Radića. Evakuirani su i učenici osnovne škole u Jelkovcu.
Kako nam kažu u Policijskoj upravi zagrebačkoj sve službe su na terenu i poduzimaju sve potrebne mjere.
Dojava o bombi stigla je i u OŠ Jelkovec.
"Tijekom prijepodneva zaprimljena je dojava o mogućoj eksplozivnoj napravi postavljenoj u prostoru škole. U suradnji s policijom, a radi potpune sigurnosti, izvršena je evakuacija svih učenika i djelatnika. Svi učenici su na sigurnom, izvan školskih prostora, a nadležne službe provode sve potrebne postupke. Stručni tim pirotehničara obavit će detaljan pregled škole kako bi se omogućio siguran povratak uobičajenim aktivnostima. Informacije o održavanju nastave u poslijepodnevnoj smjeni bit će objavljene uskoro na web stranicama škole, a Vijeće roditelja će također obavijestiti preostale roditelje.", naveli su na stranicama škole.
Neslužbeno doznajemo da su zaprimljene dojave o bombama na više lokacija u Zagrebu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
