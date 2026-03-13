Oglas

policija na terenu

Dojave o bombi na više lokacija u Zagrebu: U osnovnoj školi, Poglavarstvu...

N1 Info
13. ožu. 2026. 12:46
13:17
Gradsko poglavarstvo Zagreb
N1/Katarina Plantak

Kako doznajemo, zbog dojave o bombi evakuirani su zaposlenici iz zgrade zagrebačkog Poglavarstva na Trgu Stjepana Radića. Evakuirani su i učenici osnovne škole u Jelkovcu.

Kako nam kažu u Policijskoj upravi zagrebačkoj sve službe su na terenu i poduzimaju sve potrebne mjere.

Dojava o bombi stigla je i u OŠ Jelkovec.

"Tijekom prijepodneva zaprimljena je dojava o mogućoj eksplozivnoj napravi postavljenoj u prostoru škole. U suradnji s policijom, a radi potpune sigurnosti, izvršena je evakuacija svih učenika i djelatnika. Svi učenici su na sigurnom, izvan školskih prostora, a nadležne službe provode sve potrebne postupke. Stručni tim pirotehničara obavit će detaljan pregled škole kako bi se omogućio siguran povratak uobičajenim aktivnostima. Informacije o održavanju nastave u poslijepodnevnoj smjeni bit će objavljene uskoro na web stranicama škole, a Vijeće roditelja će također obavijestiti preostale roditelje.", naveli su na stranicama škole.

Neslužbeno doznajemo da su zaprimljene dojave o bombama na više lokacija u Zagrebu.

Uskoro opširnije

