"Tijekom prijepodneva zaprimljena je dojava o mogućoj eksplozivnoj napravi postavljenoj u prostoru škole. U suradnji s policijom, a radi potpune sigurnosti, izvršena je evakuacija svih učenika i djelatnika. Svi učenici su na sigurnom, izvan školskih prostora, a nadležne službe provode sve potrebne postupke. Stručni tim pirotehničara obavit će detaljan pregled škole kako bi se omogućio siguran povratak uobičajenim aktivnostima. Informacije o održavanju nastave u poslijepodnevnoj smjeni bit će objavljene uskoro na web stranicama škole, a Vijeće roditelja će također obavijestiti preostale roditelje.", naveli su na stranicama škole.