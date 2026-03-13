Drama u europskoj zemlji! Građani dobili upozorenje, podignuti vojni avioni

CLEMENT MAHOUDEAU / AFP

Stanovnici okruga Tulcea, koji graniči s Ukrajinom, primili su u petak dvije Ro-Alert poruke usred rata koji Rusija vodi u Ukrajini. Mještani Pardine vidjeli su dron koji je letio iznad njih, a vojska je podigla dva zrakoplova F-16.

Građanima rumunjskog grada Tulcee i okolice izdano je hitno upozorenje na mogućnost pada objekta iz zračnog prostora. Vlasti su savjetovale građanima da potraže zaklon u podrumima ili skloništima civilne zaštite.

"U nedostatku skloništa, ostanite unutar kuće, dalje od prozora i vanjskih zidova. Procijenjeno trajanje upozorenja: 90 minuta", stoji u Ro-Alert poruci.

Poruka je izdana putem nacionalnog sustava za uzbunjivanje stanovništva, na temelju informacija koje su dostavile nadležne strukture odgovorne za nadzor i sigurnost zračnog prostora, piše Digi24.

Rumunjske vlasti priopćile su da je radarski sustav oko 10 sati otkrio zračne ciljeve sjeverno od okruga Tulcea. Sustavi protuzračne obrane stavljeni su u stanje pripravnosti, a dva zrakoplova F-16 iz 86. zračne baze Borcea poletjela su kako bi izvidjela i nadzirala zračni prostor.

"Prema do sada dostupnim podacima, moguće je da su ostaci drona pali i na rumunjski teritorij, u području Chilia Veche. Specijalizirani timovi spremni su intervenirati na terenu kako bi započeli operaciju potrage", priopćilo je Ministarstvo nacionalne obrane, prenosi Dnevnik.hr.

Još jedna Ro-Alert poruka poslana je građanima oko 11:40 sati.

Kako javljaju rumunjski mediji, mještani Pardine vidjeli su dron koji je letio iznad njih.