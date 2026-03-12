Dvije balkanske zemlje moguće su mete Irana? "Neće mirno spavati!"

Ova Organizacija narodnih mudžahedina iz Irana dio je Nacionalnog vijeća otpora Irana (NCRI) i njihov smještaj u Albaniji priča je za sebe. Do 2012. godine tu je organizaciju SAD smatrao terorističkom. S popisa terorističkih organizacija skinuta je te godine. U to vrijeme djelovali su na teritoriju Iraka, odakle su pripremali napade u Iran. Tijekom iransko-iračkog rata bili su na strani Sadama Huseina. Sudjelovali su u revoluciji za svrgavanje Šaha Pahlavija, ali su se nakon toga okrenuli protiv režima ajatolaha Homeinija.