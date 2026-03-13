Jače pogoršanje: Stiže zahlađenje, uz kišu i grmljavina, snijeg

Za vikend će biti nestabilno. U subotu kiše i pljuskova može biti na sjevernom Jadranu, u Gorskom kotaru i Lici, unutrašnjosti Dalmacije i na krajnjem sjeverozapadu zemlje. U nedjelju će kiše i pljuskova biti uglavnom duž Jadrana i uz Jadran, u najvišem gorju može pasti malo snijega.