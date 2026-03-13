Oglas

Jače pogoršanje: Stiže zahlađenje, uz kišu i grmljavina, snijeg

Tea Blažević
13. ožu. 2026. 07:11
28.07.2024., Zagreb - Promjena vremena u vecernjim satima, kisa i vjetar. Photo: Matija Habljak/PIXSELL
Matija Habljak/PIXSELL

Umjereno do pretežno oblačno je u većem dijelu zemlje, mjestimice se vozi po mokrim i skliskim kolnicima, vozače pozivaju na oprez iz Hrvatskog autokluba.

Mjestimice je smanjena vidljivost zbog magle, stoga brzinu treba prilagoditi uvjetima na cestama. U nastavku petka, uglavnom sredinom dana i poslijepodne, može pasti malo kiše ili kakav pljusak pretežno u kopnenim krajevima. Razmjerno toplo diljem zemlje. 

Za vikend će biti nestabilno. U subotu kiše i pljuskova može biti na sjevernom Jadranu, u Gorskom kotaru i Lici, unutrašnjosti Dalmacije i na krajnjem sjeverozapadu zemlje. U nedjelju će kiše i pljuskova biti uglavnom duž Jadrana i uz Jadran, u najvišem gorju može pasti malo snijega.

Početkom novog tjedna jače naoblačenje. Zapuhat će vjetar sjevernog smjera, osjetno će zahladnjeti, u gorju će biti snijega. Kišu i pljuskove, moguće i obilnije, ponegdje može pratiti i grmljavina.

Teme
vremenska prognoza vrijeme

