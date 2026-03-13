Vremenska prognoza
Jače pogoršanje: Stiže zahlađenje, uz kišu i grmljavina, snijeg
Umjereno do pretežno oblačno je u većem dijelu zemlje, mjestimice se vozi po mokrim i skliskim kolnicima, vozače pozivaju na oprez iz Hrvatskog autokluba.
Oglas
Mjestimice je smanjena vidljivost zbog magle, stoga brzinu treba prilagoditi uvjetima na cestama. U nastavku petka, uglavnom sredinom dana i poslijepodne, može pasti malo kiše ili kakav pljusak pretežno u kopnenim krajevima. Razmjerno toplo diljem zemlje.
Za vikend će biti nestabilno. U subotu kiše i pljuskova može biti na sjevernom Jadranu, u Gorskom kotaru i Lici, unutrašnjosti Dalmacije i na krajnjem sjeverozapadu zemlje. U nedjelju će kiše i pljuskova biti uglavnom duž Jadrana i uz Jadran, u najvišem gorju može pasti malo snijega.
Početkom novog tjedna jače naoblačenje. Zapuhat će vjetar sjevernog smjera, osjetno će zahladnjeti, u gorju će biti snijega. Kišu i pljuskove, moguće i obilnije, ponegdje može pratiti i grmljavina.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas