Gradonačelnik Koprivnice i saborski zastupnik SDP-a Mišel Jakšić bio je gost Novog dana kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarao o aktualnostima.
Oglas
Podsjetimo, policijska uprava Šibensko-kninska objavila je u ponedjeljak ujutro da je uhićen osumnjičeni za ubojstvo mladića u Drnišu.
"Strašna tragedija i katastrofa"
Mišel Jakšić izrazio je sućut obitelji i prijateljima stradalog mladića: "Ovo je strašna tragedija i katastrofa, usudio bih se reći institucionalni slom naših pravosudnih i represivnih tijela. U jednoj državi u kojoj institucije funkcioniraju ovo se može dogoditi samo kao splet čudnih okolnosti, kod nas se ponavlja ustaljeni obrazac gdje vidimo da se čak i neke stvari pokrenu s spektra istrage, ali nikada ne dobije pravosudni odjek kakav bi se u jednoj institucionalnoj državi trebalo očekivati. Ovo je totalna katastrofa i sramota, ali to me nažalost više ne iznenađuje."
Ima li političke odgovornosti?
"Najmanje što bi vladajući mogli napraviti je da pojedini ministri ponude svoje mandate na raspolaganje. Ovo je nešto što je strašno, ali živimo u državi gdje znamo kako HDZ-ove note sviraju i udaraju i da sad zabavljam građane s tezom o ostavci i promjeni, nema smisla jer svatko tko poznaje HDZ-ov modus operandi zna da se to neće dogoditi. Bojim se da se ništa neće dogoditi", smatra Jakšić.
"SDP nikada neće pristati na kršenje Ustava"
Komentirao je i neizbor sudaca Ustavnog suda: "Na samoj sjednici su glasali za Selanca suzdržano da ne bi SDP i Možemo glasali za pa da se ne bi izglasao. Toliko o iskrenosti i neovisnosti i koliko je HDZ-u stalno da institucije funkcioniraju."
"Da bi se nešto riješilo treba dvotrećinska većina, a do toga se dolazi razgovorima. SDP nikada neće pristati na kršenje Ustava, zakona i urušavanje institucija, kao što to HDZ prema potrebi radi" dodao je.
"Skretanje pažnje na oporbu je apsolutna laž"
"Ide novi javni poziv, javit će se tko će se javiti i SDP je opet spreman razgovarati o tome da se riješi funkcioniranje Ustavnog suda, ali bez imaginarnih kvota i stavljanja šape na Ustavni sud, to je ono od čega ne odstupamo. Škare i platno su u u rukama HDZ-a, oni su ti koji mogu diktirati tempo s raspisom javnog poziva, raspisivanjem sjednica, skretanje pažnje na oporbu je apsolutna laž", smatra.
Potpredsjednik Hrvatskog sabora Ivan Penava izjavio je u subotu na komemoraciji povodom 81. obljetnice Bleiburške tragedije na Mirogoju da je nezadovoljan tretmanom koji je doživio od koalicijskih partnera, HDZ-a, tijekom ranijeg obilježavanja na Bleiburškom polju.
"Koalicija je stabilna jer je Plenković progutao i DP i sve ostale žetone koji stoje uz njega, očekivati promjenu ne bi bilo racionalno. Prije bi iz te Vlade otišao Plenković nego što bi to učinio Domovinski pokret, Vučemilović... To je slika današnje političke scene za koju najveću odgovornost imaju Plenković i HDZ", rekao je Jakšić.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas