DAN OSLOBOĐENJA ZAGREBA
Burna rasprava oko Trnjanskih kresova: "Slavite komuniste!" - "Srušena je NDH!"
Na Dan pobjede nad fašizmom i Dan oslobođenja Zagreba predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava zatražio je od zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da ukine pokroviteljstvo nad Trnjanskim kresovima. Riječ je o tradicionalnoj manifestaciji kojom se, na mjestu gdje su antifašisti skelom prešli Savu, obilježava oslobođenje Zagreba od kvislinškog režima.
Penava je u otvorenom pismu Tomaševiću poručio kako Trnjanski kresovi nisu prilika za slavlje jer su, prema njegovim riječima, označili "početak patnje, otimanja imovine, sustavnih likvidacija, nestanaka i grobova bez imena".
"Možemo slaviti pad nacizma i oslobođenje Zagreba od nacizma. Ali slaviti dolazak komunista na vlast, koji su počinili ove zločine, jednako je gnusno i odvratno kao kada bismo slavili pobjede onih protiv kojih se, navodno, bori ekipa iz stranke Možemo!", poručio je Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta.
Tomašević mu je odgovorio iz Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, gdje je prigodnim programom obilježena 81. obljetnica Dana pobjede nad fašizmom i Dana oslobođenja Zagreba.
"Oni koji su mi danas slali pismo kažu da je Zagreb okupiran. Od čega je Zagreb oslobođen 1945.? Oslobođen je od režima, a to se zaboravlja spomenuti jer to neki ne vole spominjati, koji je godinama sustavno ubijao ljude u koncentracijskim logorima", rekao je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Zagreba.
"Živimo u demokraciji i stvari se odvijaju"
Dodao je kako organizacija Trnjanskih kresova nije započela prije pet godina, kada je postao gradonačelnik, nego prije 12 godina, te podsjetio da Hrvatska ima četiri državna praznika, među kojima je i Dan antifašističke borbe.
"Što se tiče Ivana Penave, ovdje su predstavnici Vlade u kojoj je i on, i ovdje su svake godine. Predstavnici te Vlade nedavno su bili i u Jasenovcu. Predstavnici Vlade sudjeluju i na obilježavanju Dana antifašističke borbe 22. lipnja. Što se onda promijenilo?", upitao je Tomašević.
Predsjednik Vlade Andrej Plenković iz Nove Gradiške poručio je kako zabrane nisu dobre, pritom kritizirajući zagrebačku gradsku vlast.
"Živimo u demokraciji i stvari se odvijaju. Zabrane nisu korisne. Kada se događaji zabranjuju, ljudi to promatraju sa strane i donose vlastite zaključke", rekao je Andrej Plenković, predsjednik Vlade.
Bivši predsjednik zagrebačke Gradske skupštine i član SDP-a Joško Klisović ocijenio je kako je Penavin apel dio uobičajene političke koreografije uoči Trnjanskih kresova.
"Oni su se znali pojavljivati na samim Kresovima i izazivati nerede, ali policija bi to riješila. Definitivno postoji vrlo mali broj ljudi u Hrvatskoj koji smatraju da 1945. nije došlo do oslobođenja zemlje, da Hrvatska ne pripada antifašističkoj koaliciji i da nije sudjelovala u izgradnji slobodne Europe kojoj danas pripadamo. Prema njima, trebali bismo baštiniti naslijeđe fašističkih režima, zločinačkih režima kojih smo se konačno riješili i koji su hrvatskom narodu nanijeli veliku sramotu", izjavio je Joško Klisović.
Predsjednik Antifašističke lige Zoran Pusić smatra kako problem nije samo u događajima od prije 81 godine.
"Problem je u tome što se karakteristike fašizma, poput pomanjkanja suosjećanja prema drugim ljudima, progona ljudi zbog njihove rase ili nacionalnosti te potpune bešćutnosti prema ljudskoj patnji, pojavljuju i danas. To su, nažalost, tamne strane ljudske prirode kojima se trebamo suprotstaviti", rekao je Zoran Pusić, predsjednik Antifašističke lige.
Bez obzira na Penavino pismo i Plenkovićevu relativizaciju, ali možda upravo i zbog njih, svima koji će sutra na zagrebačkom nasipu uz paljenje krijesova obilježiti oslobođenje Zagreba od fašizma neće biti ugodno. Naime, navijačke skupine Bad Blue Boys i Torcida najavile su dolazak uz plakat u kojem tvrde kako se na nasipu slavi "ubijanje Hrvata".
