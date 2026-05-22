PRIZORI SLAMAJU SRCE
FOTO / Šibenski maturanti su norijadu posvetili Luki Milovcu
Šibenski maturanti odlučili su dan norijade obilježiti zajedničkim odavanjem počasti tragično preminulom maturantu i prijatelju iz Drniša, Luki Milovcu.
Okupili su se ispred Općinskog suda u Šibeniku kako bi u tišini pokazali zajedništvo, poštovanje i empatiju u teškim trenucima.
Za Lukinih 19 godina održali su 19 minuta šutnje i pustili 19 bijelih balona. Imali su i transparente
Dusko Jaramaz/PIXSELL
Dusko Jaramaz/PIXSELL
Dusko Jaramaz/PIXSELL
Dusko Jaramaz/PIXSELL
Dusko Jaramaz/PIXSELL
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare