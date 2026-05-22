Direktor UG-a odgovorio europarlamentarcu Sandru Goziju na pitanja o prodaji N1, Nove, Radara i Danasa

Postoji plan kojim se želi osigurati održiva budućnost naših medijskih kompanija uz očuvanje uredničke neovisnosti, navodi se u odgovoru direktora United Grupe (UG) Stana Millera zastupniku u Europskom parlamentu Sandru Goziju, koji mu je početkom tjedna poslao pismo izražavajući zabrinutost zbog navoda o prodaji informativnih medija u sklopu UG-a investicijskom fondu navodno bliskom predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću.
U pismu, koje je sinoć United Grupa proslijedila portalu Nova.rs, Miller se najprije zahvalio Goziju.
"Dragi Sandro, hvala ti što si se javio. Nažalost, tvoje je pismo podijeljeno medijima prije nego što sam stigao odgovoriti. Primjećujemo da su medijski napisi na koje se pozivaš temeljeni na procurjelim i nepotpisanim dokumentima. Nismo u mogućnosti komentirati ovakve medijske špekulacije“, napisao je Miller te istaknuo da je United Grupa dosljedna po pitanju medijskih sloboda.
„Kao što si primijetio, naši mediji imaju važnu ulogu u očuvanju neovisnog novinarstva i medijskog pluralizma u Srbiji. Kada je novi menadžment United Grupe preuzeo funkciju u lipnju 2025. godine, izradili smo plan kojim želimo osigurati održivu budućnost medija uz očuvanje uredničke neovisnosti te smo angažirali dvije vodeće konzultantske tvrtke kako bi nam pomogle pronaći najbolji put naprijed. U veljači smo uveli novi okvir upravljanja i pokrenuli Adria News Network (ANN), s potpuno neovisnim upravnim odborom i uredničkim vijećem sastavljenim od iskusnih međunarodnih medijskih profesionalaca“, navodi Miller.
U pismu se zatim navodi opsežan popis priopćenja koje je UG objavio, kao i „izravne prepiske“ s političkim i pravnim akterima poput Europskog parlamenta, Europske komisije, ALIA-e (luksemburškog regulatora za medije), Europske federacije novinara, Reportera bez granica i drugih.
„To pokazuje našu trajnu predanost medijskoj neovisnosti i koracima poduzetima tijekom posljednje godine kako bi se ona dodatno ojačala“, zaključuje se u pismu.
Što je napisao Gozi?
Gozi, aktualni tajnik Europske demokratske stranke i zastupnik u Europskom parlamentu, u srijedu je poslao pismo glavnom direktoru United Grupe Stanu Milleru, tražeći pojašnjenje medijskih napisa o prodaji medija u vlasništvu te grupacije.
U pismu, u koje je Nova.rs imala uvid, navodi se da je povod obraćanju moguća prodaja N1, Nove i drugih „slobodnih medija“ u Srbiji.
„U potpunosti poštujem pravo svake kompanije da donosi vlastite poslovne odluke. Ipak, u ovom konkretnom slučaju takva bi odluka neizbježno imala posljedice daleko izvan poslovne sfere“, napisao je Gozi.
U nastavku navodi kako se N1 i drugi mediji United Grupe smatraju „jednim od posljednjih uporišta slobodnog i neovisnog novinarstva u Srbiji“ te da bi prijenos vlasništva na subjekte koje se doživljava bliskima vlastima u Srbiji „izazvao veliku zabrinutost diljem Europe“.
„Takav razvoj događaja smatrao bi se značajnim korakom unatrag za medijski pluralizam“, stoji, među ostalim, u pismu.
Miller je, podsjeća Nova.rs, u središte pozornosti u Srbiji došao nakon što je portal Raskrikavanje u kolovozu prošle godine objavio snimku njegova razgovora s Vladimirom Lučićem, direktorom srpskog Telekoma. U razgovoru se otvoreno govorilo o najavljenoj smjeni tadašnje direktorice United Medije Aleksandre Subotić, kao i o navodnim dogovorima koje je predsjednik Vučić oko toga postigao s Nikosom Stathopoulosom, predstavnikom BC Partnersa, većinskog vlasnika UG-a.
Što je još objavilo Raskrikavanje?
Gozijevo pismo Milleru dolazi nakon što je prošlog tjedna portal Raskrikavanje objavio da United Group planira prodati svoj medijski biznis luksemburškom fondu „European Future Media Investments“, iza kojeg stoji portugalska investicijska grupa Alpac Capital.
Prema konačnoj verziji ugovora, koji još nije potpisan, a do kojeg je došlo Raskrikavanje, fond bi za nekoliko televizija i medija u regiji, uključujući N1, Novu S te medije u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, trebao platiti 30 milijuna eura.
Prema pisanju europskih medija, Alpac Capital kupnju licence Euronewsa realizirao je uz značajnu pomoć kompanija bliskih Viktoru Orbánu, mađarskom premijeru. Jedan od njegovih suradnika uključenih u tu kupnju ovih se dana suočava s kaznenim istragama u Mađarskoj.
Što je poručio ANN?
ANN (Adria News Network), medijski entitet United Grupe koji upravlja redakcijama Nove, N1, Danasa i Radara, priopćio je da neće komentirati špekulacije o prodaji dok eventualni pregovori ne završe te da redakcije nastavljaju normalno raditi.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare