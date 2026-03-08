fAktiv za N1: Postoji alternativni politički put za Hrvatsku, ne damo da nas uvjere da je to utopija

"Društveni angažman utječe na privatne živote prvenstveno tako što smo još umornije, stanovi su nam prljaviji, serije neizbindžane. Ali marš sve to nadoknadi. Što se tiče atmosfere linča, na nju smo navikle jer je pobačaj, kojim se bavimo iz marša u marš, oduvijek bio glavna crvena krpa klerofašistima i desnici. Ti napadi samo potvrđuju koliko je feministička borba nužna."