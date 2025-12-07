Oglas

"Dosta je više!"

Feministkinja pokrenula peticiju za "micanje klečavaca u ime 17 ubijenih žena u 2025."

07. pro. 2025. 17:13
Konferencija za medije zaklade Solidarna povodom nove kampanje Fonda za zene pod nazivom "Zivot ima cijenu". Na konferenciji su sudjelovali Daniela Trbovic, Sanja Sarnavka, Antonija Petricusic i Karla Pudar. Photo: Emica Elvedji/PIXSELL
Emica Elvedji/PIXSELL

Feministkinja i aktivistkinja Sanja Sarnavka pokrenula je on-line peticiju za "micanje klečavaca s glavnih trgova gradova u Hrvatskoj"

"Zahtijevamo micanje klečavaca s glavnih trgova gradova u Hrvatskoj. Danas, 6. prosinca 2025. ubijena je u Rijeci 17. žrtva femicida ili prezira prema ženama istovremeno dok su klečavci na glavnim trgovima molili da žene budu podložne muškarcu, pokorne i tihe. Njih čuva i paze policija i redari, istovremeno dok žene ubijaju njihovi sadašnji i bivši partneri, sinovi, bliske osobe", stoji u opisu peticije.

"Njihova molitva potiče žene da ne prijavljuju nasilje, da ostanu u otrovnim vezama koje ih u konačnici vode u smrt. Njihova molitva predstavlja izravno kršenje odredbe Ustava Republike Hrvatske prema kojoj je ravnopravnost spolova jedna od najviših vrednota", dodaje Sanja Sarnavka.

"Zašto lokalne vlasti i institucije države dopuštaju ovo javno pozivanje na neravnopravnost, na drugotnost jednog spola?"

"Sloboda govora zahtijeva i odgovornost za izrečene riječi. Zatvorimo trgove za molitve koje pogađaju žene i čine da rodno uvjetovano nasilje postaje opravdano i dopustivo. 

Lokalna vlast, Vlada Republike Hrvatske, Ustavni sud moraju reagirati. Dosta je više!", stoji u poruci.

Nasilje nad ženama Patrijarhat Rodna ravnopravnost femicid sanja sarnavka

