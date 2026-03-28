POSLJEDICE NEVREMENA
FOTO, VIDEO / Više od 6700 vatrogasaca sudjelovalo u gotovo 2000 intervencija
Snažno nevrijeme poharalo je Hrvatsku, a vatrogasci i dežurne službe radili su neprestano kroz noć i nastavljaju tako kroz dan. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izvijestio je da je u nevremenu u glavnom gradu lakše ozlijeđeno nekoliko osoba, a u Zagrebačkoj županiji jedna teže, no nije u životnoj opasnosti. Iz Grada su pozvali građane da barem do podneva ne napuštaju svoje domove.
Iako se situacija normalizirala, u odnosu na večer prije, opasnost još uvijek nije prošla, a nastala šteta sanirat će se duže vrijeme. Porušena stabla još su na cestama, a tek treba vidjet i što je sve uništeno ili oštećeno tijekom nezapamćenog nevremena.
N1
N1
Screenshot / eMedjimurje
N1
N1
Čitatelj N1
8 Objava
10:59
prije 0 min.
Gradonačelnik traži proglašenje prirodne nepogode
Gradonačelnik Jastrebarskog Zvonimir Novosel zatražio je od Zagrebačke županije proglašenje prirodne nepogode temeljem prijava građana i poljoprivrednika te izvida na terenu, i to za dane 26. i 27. ožujka, kada su uslijed olujnog i orkanskog vjetra praćenog jakom kišom nastale štete.
Kako su naveli, štete su nastale na imovini, infrastrukturi i poljoprivrednim kulturama.
Građani su pozvani da evidentiraju troškove sanacije šteta kako bi, u slučaju proglašenja prirodne nepogode, mogli ostvariti pravo na naknadu. Ukoliko dođe do proglašenja prirodne nepogode, građani će biti pravovremeno informirani o svim daljnjim postupcima.
U priopćenju prenose i apel vatrogasnih službi građanima da manje štete nastoje sami sanirati, s obzirom na to da je situacija i dalje ozbiljna te postoji velik broj hitnih intervencija.
10:40
prije 18 min.
Na 1780 intervencija angažiran 6771 vatrogasac
Zbog nevremena koje je zadesilo Hrvatsku vatrogasci su, od četvrtka u 7 sati do subote u isto vrijeme, imali 1780 intervencija na kojima je bio angažiran 6771 vatrogasac s 2163 vozila, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ).
Prema izvješću Državnog vatrogasnog operativnog centra 193, u razdoblju od 7 sati u petak do istog vremena u subotu, na području RH zabilježeno je 1069 vatrogasnih intervencija na kojima je kumulativno sudjelovalo 1215 vatrogasnih organizacija s 3966 vatrogasaca i 1296 vatrogasnih vozila. Ti podaci uključuju tehničke intervencije vezane za nevrijeme i sve ostale intervencije u protekla 24 sata.
U navedenom razdoblju u Gradu Zagrebu bilo je 308 intervencija, angažiran je 1191 vatrogasac te 357 vozila, a u Zagrebačkoj županiji na 390 intervencija, angažirano je 1550 vatrogasaca i 518 vozila.
Međimurska županija imala je 30 intervencija, angažirano je 154 vatrogasaca i 46 vozila, dok je Varaždinska imala 48 intervencije na kojima je angažirano 76 vatrogasaca i 24 vozila.
U Sisačko-moslavačkoj je bilo 38 intervencija, angažirano je 115 vatrogasaca i 52 vozila. Karlovačka županija imala je 45 intervencija te je angažirano 158 vatrogasaca s 47 vozila.
Bjelovarsko-bilogorska županija bilježi 43 intervencije u kojima su sudjelovala 154 vatrogasca i 44 vozila, a Koprivničko-križevačka je na 37 intervencija imala 98 vatrogasaca i 36 vozila.
U Krapinsko-zagorskoj županiji bilo je 48 intervencija, angažirano je 217 vatrogasaca sa 67 vozila, u Istarskoj je na 12 intervencija, angažirano 32 vatrogasaca s 12 vozila dok je u Primorsko-goranskoj bilo 43 intervencije, na kojima je sudjelovalo 120 vatrogasaca i 40 vozila.
Zagrebački profesionalni i dobrovoljni vatrogasci i danas nastavljaju s intervencijama. Sve raspoložive ekipe su na terenu. Na ruku nam ide postupno smirivanje vjetra – rekao je zapovjednik JVP Grada Zagreba Siniša Jembrih te istaknuo kako su od početka nevremena na području Grada Zagreba imali 630 intervencija.
Poplave izazvane jakim nevremenom
Na područjima Krapinsko-Zagorske, Zagrebačke i Bjelovarsko bilogorske županije na kojima su angažirani vatrogasci zbog poplava, stanje se postupno smiruje.
Na području Konjščine vatrogasci su oko jednog objekta postavljali zečji nasip. Kod Zaboka su vatrogasci angažirani na obrani objekata i stanice za tehnički pregled. Poplave su zabilježene i na krapinskom području, gdje je korištena pumpa velikog kapaciteta – rekao je zapovjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske i istaknuo da se voda povlači te je stanje puno bolje.
Prema riječima zapovjednika Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije Josipa Hegera, došlo je do izlijevanja potoka i kanala na području Bjelovara i Rovišća, a vatrogasci su punili vreće i postavljali zečje nasipe oko objekata i na ulaz u same objekte. Zabilježeno je i nekoliko ispumpavanja vode iz podruma.
09:39
prije 1h
ZET: Dio linija u prekidu, neke prometuju obilazno
Iz ZET-a javljaju kako se zbog posljedica jakog nevremena bilježe povremeni poremećaji u javnom prijevozu. Dodaju kako su na terenu dežurne službe koje promptno reagiraju u koordinaciji sa ZET-om kako bi se osigurala prohodnost trasa.
Podijelili su popis linija na kojima postoje problemi:
- zbog pada stabla na prometnicu, u prekidu je autobusna linija 139
- linija 140 ne prometuje jer je zatvorena Sljemenska cesta
- autobusna linija 102 prometuje preko Pantovčaka u oba smjera
- linije 216, 217, 237, 276 i 290 prometuju obilazno s terminala Kvaternikov trg i to Ul. grada Vukovara, Ul. grada Gospića, Koledovčinom, Kanalskim putem, Radničkom cestom te nastavljaju na svoje uobičajene trase. Razlog je obustava prometa Heinzelovom od k.br. 74 do Radničke
- tramvajska linija 15 je u prekidu zbog pada stabla u Ulici Gračani
- linija 13 ne prometuje
- zbog oštećenja naponske mreže na Maksimirskoj, linije 4, 5, 7 11 i 12 u smjeru istoka prometuju skraćeno do Parka Maksimir, a dio tramvaja prometuje na relaciji Dubec-Dubrava. Putnike na relaciji Svetice-Dubrava-Svetice prevoze autobusi
- žičara danas neće prometovati
08:54
prije 2h
"Stanje na Mirogoju nije dobro, molim građane da ne dolaze"
Zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet rekao je u subotu ujutro kako je noć u u Zagrebu bila mirnija, ali je vjetar i dalje puhao na mahove te je cijelo vrijeme bilo intervencija.
"Dežurne službe su i dalje micale stabla i grane s prometnica, a velik akcija je bila poduzeta od strane čistoće i njihovog sektora čišćenja i pranja, koji su noćas prošli magistralne pravce i centar grada. Velika zahvala na tome jer glavni pravci i središte izgledaju 'kao polizani'", rekao je Korlaet za Radio Sljeme.
Službe su, kaže, krenule jutros u 7 sati, u tri smjene, kako bi grad što prije doveli u red.
"Najviše intervencija broje vatrogasci, 500-tinjak, s time da je još 300 na čekanju odnosno još ih trebaju odraditi. To je ogroman napor od strane vatrogasaca", rekao je zamjenik gradonačelnika.
Pohvalio je i Javnu vatrogasnu postrojbu i DVD-ove koji su, kaže, svi sinhronizirano radili te nisu pitali ni za vrijeme ni za obrok.
Druge po redu intervencija bile su Zagrebačke ceste s oko 400-tinjak intervencija, pa Zrinjevac s 350 uglavnom na micanju i rezanju stabala, pa Čistoća koja je s na terenu bila s više od 200 radnika te druge službe koje su bile uvezane u cijelu priču, pobrojao je Korlaet.
Nevrijeme nije poštedilo ni groblje Mirogoj gdje ima uništenih grobnih mjesta, a srušeno je i 200 tinjak stabala, pa voditelj podružnice Gradska groblja pri Zagrebačkom Holdingu Igor Rađenović apelira na građane da zbog opasnosti koje prijete ne dolaze ni sutra na Cvjetnicu.
"Stanje na Mirogoju nije dobro. Ako možete molim vas ne dolazite ni u nedjelju na Cvjetnicu, da se slučajno nekome nešto ne dogodi", pozvao je građane Rađenović, a prenosi Hrvatski radio.
08:42
prije 2h
DHMZ: Oblačno s kišom i snijegom
Promjenjivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno vrijeme prevladavat će u subotu u Hrvatskoj, povremena kiša padat će uglavnom na istoku i jugu te prema večeri i u središnjim krajevima, a u Gorskoj Hrvatskoj povremeno će padati snijeg, prognoziraju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
Najviše sunčanog vremena očekuje se u Istri.
Puhat će umjeren i jak, sjeveroistočni i sjeverni vjetar, na udare i olujan. Na Jadranu bura i sjeverac, podno Velebita i s orkanskim udarima, od sredine dana u slabljenju.
Najviša dnevna temperatura zraka većinom će se kretati između 8 i 13 Celzijevih stupnjeva, u gorju malo niža.
08:42
prije 2h
HAK: Zbog olujnog vjetra zabrane i ograničenja
Zbog olujnog vjetra za sve skupine vozila zatvorene su autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, Jadranska magistrala između Karlobaga i Svete Marije Magdalene, državna cesta Maslenica-Zaton Obrovački te Paški most, upozoravaju u subotu ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).
Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama trenutno nema slobodnog cestovnog pravca iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji i obrnuto.
U priobalju puše olujni vjetar te su na pojedinim cestama zabrane za sve skupine vozila. Zbog zimskih uvjeta vožnje u Lici ograničenja su za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, a pojedine državne ceste su zatvorene za sav promet.
Zbog promjenjive vremenske situacije HAK savjetuje vozačima da prate aktualne informacije o prometu na mrežnim stranicama ili mobilnoj aplikaciji. Vozače pozivaju da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima, održavaju sigurnosni razmak između vozila i ne kreću na put bez zimske opreme.
Zbog vjetra, zatvorene su trajektne linije: Sumartin-Makarska, Prizna-Žigljen i Vis-Split te katamaranske linije: Pula-Zadar-Pula i Novalja-Rab-Rijeka.
07:31
prije 3h
Vremenska prognoza za iduće dane
Tijekom vikenda vrijeme će se postupno smirivati jer se ciklona polako premješta prema istoku kontinenta. Ipak, budući da se i dalje nalazimo na njezinoj stražnjoj strani, njezin utjecaj na vrijeme u našim krajevima neće u potpunosti izostati.
27. ožu. - 23:03
"Ostanite u kućama barem do podneva"
Iako je vjetar u Zagrebu oslabio, stabla i dalje padaju, upozorio je zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlaet govoreći o posljedicama snažnog nevremena koje je pogodilo grad. Korlaet je pozvao građane da zbog opasnosti sutra barem do podneva ostanu u svojim domovima kako bi se izbjegle moguće ozljede. U nevremenu je ozlijeđeno nekoliko osoba, prenosi HRT.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare